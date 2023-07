Inter, ritorno di fiamma: vuole andarci a tutti i costi

Ritorno di fiamma del giocatore per l’Inter: vuole vestire la maglia nerazzurra ad ogni costo, il club ci pensa.

Con gli addii di Skriniar e di D’Ambrosio, l’Inter si è messa alla ricerca di un nuovo difensore che possa colmare il vuoto lasciato dai due giocatori.

I nerazzurri stanno valutando diversi profili e dopo aver perso Azpilicueta che ha preso la decisione di tornare in Spagna all’Atletico Madrid, uno dei nomi che più piacciono è quello di Samuel Umtiti. Il difensore francese ha rescisso con il Barcellona dopo aver passato l’ultima stagione in prestito al Lecce ed a parametro zero sarebbe davvero un ottimo innesto.

Oltre ad Umtiti, però, c’è anche un altro giocatore che stuzzica molto la dirigenza nerazzurra ed è Merih Demiral. Il nome del difensore turco è stato spesso accostato all’Inter e potrebbe essere la volta buona per lui di vestire la maglia nerazzurra. E secondo quanto riportato da Sportitalia, Demiral vuole vestire ad ogni costo la maglia dell’Inter, rivelando un retroscena di mercato interessante.

Inter, Demiral spinge per il trasferimento: i nerazzurri ci pensano

Le partenze di Skriniar e soprattutto quella di D’Ambrosio impongono all’Inter l’arrivo di un difensore esperto e che possa fin da subito dare il proprio contributo. A questo proposito, il profilo più adatto tra i nomi che si sono fatti negli ultimi giorni è quello di Merih Demiral che vuole lasciare l’Atalanta per provare una nuova esperienza ad alti livelli dopo essere stato alla Juventus.

Il difensore turco ha grande esperienza nel nostro campionato ed avendo già giocato su palcoscenici importanti potrebbe rivelarsi un innesto importante per l’Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza nerazzurra sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di acquistare Demiral che è divenuto un suo chiaro obiettivo. Inoltre, Sportitalia ha rivelato un retroscena di mercato interessante riguardo la trattativa.

Il noto canale tv ha spiegato come già a Gennaio Demiral si sia promesso all’Inter e che ora sta spingendo fortemente per poter trasferirsi a Milano e vestire la maglia nerazzurra ad ogni costo. Inoltre, se Skriniar si fosse trasferito al Paris Saint-Germain durante la sessione invernale, Demiral sarebbe subito sbarcato a Milano, ma alla fine il passaggio dello slovacco in Francia non si concretizzò ed il turco rimase a Bergamo

Adesso, però, per Demiral sembra arrivato finalmente il momento di vestire la maglia dell’Inter che ci tiene a regalare ad Inzaghi un difensore esperto quanto prima, considerato anche che manca poco al ritiro precampionato.