Giorgia Rossi, sale la temperatura: scollatura vertiginosa

Giorgia Rossi mette in mostra ancora una volta un fascino tutto suo e dettagli che attirano l’attenzione: super scollatura

Gradualmente, le varie squadre del campionato di Serie A stanno riprendendo l’attività. Giocatori richiamati dalle vacanze per i raduni e per i primi allenamenti in sede, quindi per i ritiri nei quali saranno coinvolti a breve.

Per qualcuno c’è ancora da godersi qualche giorno di relax, poi subito a tutta in vista del via del campionato nel terzo weekend di agosto. Si stanno ancora rilassando anche alcune delle giornaliste sportive più celebri e amate dal pubblico, come la splendida Giorgia Rossi.

La giornalista romana ha vissuto una annata intensa sugli schermi di DAZN, confermandosi protagonista grazie al solito perfetto mix di grande bravura, professionalità e fascino sublime che ormai ha conquistato tutti da tempo. La 36enne è una delle addette ai lavori più apprezzate dai fan e non sorprende come anche sui social sia diventata una autentica celebrità, con un seguito da oltre mezzo milione di followers su Instagram.

In questi giorni, Giorgia si è naturalmente dedicata a ricaricare le batterie e ha condiviso con i fan diversi momenti di relax. Gli scatti in costume dalla Sicilia hanno lasciato inevitabilmente il segno, mettendo in evidenza una bellezza decisamente fuori dal comune. Applausi a scena aperta pienamente meritati per lei, che raccoglie grandi consensi dagli ammiratori. E adesso, prima di rimettersi al lavoro, ancora qualche momento prezioso da vivere.

Giorgia Rossi, in grandissima forma al concerto: il lato A fa capolino dal vestito, un sogno

Giorgia era tra i tanti vip presenti allo stadio Olimpico di Roma per l’attesissimo concerto del cantante Ultimo. Una carrellata di tante personalità del mondo dello spettacolo e della tv, in un trionfo di pubblico. E Giorgia non poteva non risaltare a modo suo.

Nelle storie Instagram prima di andare al concerto, ecco come si presentava, con un abitino ammiccante e dalla scollatura profondissima e sensuale. Un lato A a dir poco ipnotico che ovviamente avrà fatto sì che sul suo direct si siano moltiplicati i messaggi d’amore da parte dei numerosi fan. Giorgia non tradisce mai le attese e siamo sicuri che si ripresenterà sugli schermi di DAZN più in forma e radiosa che mai. Anche per lei, non aspettiamo altro che la ripresa del campionato.