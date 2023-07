Calciomercato Lazio: sgarbo Napoli, soffiato a Lotito

La Lazio rischia di vedere soffiarsi uno dei suoi obiettivi di calciomercato dal Napoli. I partenopei sono pronti ad accelerare.

Il calciomercato della Lazio stenta a decollare e le ultime notizie non sono assolutamente positive. La squadra biancoceleste potrebbe vedere sfuggire uno dei suoi obiettivi principali di questa sessione.

Secondo quanto riferito da fantacalcio.it, il Napoli è pronto ad uno sgarbo alla Lazio in questo calciomercato e presto sono attese delle novità molto importanti. Stiamo parlando di un calciatore che piace molto e quindi ben presto sono attese delle novità su questa vicenda e vedremo alla fine chi la spunterà. Una cosa è certa: il duello è appena iniziato.

Mercato Lazio: sfuma un obiettivo, lo vuole il Napoli

La Lazio ha davvero fatto molta fatica in questa prima parte di calciomercato e il rischio è quello di vedere un’altra importante frenata a causa di riflessioni che, almeno per il momento, non stanno permettendo a Sarri di avere i rinforzi richiesti e la situazione non è delle migliori. Naturalmente si tratta di una questione che dovrà essere valutata e approfondita nei prossimi giorni visto che, almeno per il momento, si tratta di una vicenda che dovrà essere approfondita nei prossimi giorni.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli ha messo nel mirino Sow e potrebbe soffiarlo alla Lazio in questa sessione di calciomercato. Si tratta di un interesse improvviso e per questo motivo il calciatore, che piace anche al Siviglia, ha preferito prendersi ancora un periodo di riflessioni prima di sposare il nuovo progetto.

Inutile dire che la Lazio ha un piccolo vantaggio, ma Napoli e Siviglia sono pronti a superarlo e provare a regalarsi un colpo importante per la prossima stagione. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire alla fine dove Sow andrà a giocare.

Ultime Sow: duello Lazio-Napoli

E’ un duello di calciomercato tra Lazio e Napoli per arrivare a Sow. Lo svizzero piace molto ad entrambe le squadre ed ora i partenopei potrebbero cambiare un po’ le carte in tavola in questa vicenda.

Massima attenzione anche al Siviglia, forse la squadra più temibile anche per le condizioni economiche. Non ci resta che vedere cosa succederà nei prossimi giorni e capire alla fine chi la spunterà per Sow.