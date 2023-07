Milan, addio già programmato: firma per la big, annuncio dell’amico

Il Milan è una delle regine del calciomercato estivo: i rossoneri hanno rinforzato la rosa di Stefano Pioli ma c’è un addio già in programma.

La dirigenza si è messa subito al lavoro per trovare i calciatori giusti da regalare al tecnico per tornare sin da subito ad essere grandi e puntare agli obiettivi che sono sfumati nella passata stagione. Con l’addio di Maldini e Massara si pensava ad un ridimensionamento importante ma invece non è stato così. La rosa del Milan ora è completa in quasi tutti i reparti e nel prossimo mese si completeranno anche gli ultimi tasselli.

Tanti acquisti ma anche qualche cessione illustre per il Milan che ha già perso Sandro Tonali e potrebbe dire addio almeno ad un altro pezzo pregiato.

Calciomercato Milan, addio inaspettato: è già deciso

Il Mlan è tra le società che meglio si sono mosse in Europa sul calciomercato. La sola cessione di Sandro Tonali ha permesso ai rossoneri di operare in entrata con nomi molto importanti e pronti per far fare il salto di qualità alla squadra di Stefano Pioli. Il tecnico ha chiesto alla dirigenza di portare calciatori già pronti a far la differenza e non solo giovani di prospettiva.

Tanti i nomi arrivati al Milan ma il calciomercato non è terminato e potrebbero esserci ulteriori sorprese nel giro di pochi giorni, sia con volti nuovi in entrata che con qualche cessione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in casa Milan sembra già deciso un addio per il futuro.

Milan, Romero arriva per poi salutare: parla l’amico

Luka Romero è la bella sorpresa dell’estate del Milan. Il trequartista argentino è arrivato a parametro zero dalla Lazio poche settimane fa ed è stato capace sin da subito di prendersi il posto da titolare ai danni di Charles De Ketelaere nelle amichevoli americane contro le big del calcio europeo.

Il suo desiderio futuro, però, è quello di giocare per altri top club mondiali, come Barcellona e Real Madrid. Sin da piccolo ha ricevuto apprezzamenti da quelle società e ora se lo è posto come obiettivo, come ha rivelato uno dei suoi amici di infanzia ai microfoni di TvPlay.

“Con la palla ha sempre fatto ciò che voleva, fin da quando aveva 10 anni. Mi aspettavo sarebbe diventato un professionista. Ci diceva sempre che aveva delle offerte soprattutto dal Barcellona. Non ci credevamo, poi è andato al Mallorca”.

Milan, Romero e il sogno Barcellona o Real Madrid

Il suo amico, inoltre, ha spiegato che il suo desiderio per il futuro è quello di tornare in Spagna e di giocare in uno dei top club mondiali.

“Vuole giocare al Real Madrid o nel Barcellona e può fare quello che vuole. Io e tutti i suoi amici siamo fieri di aver giocato con lui”.