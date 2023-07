Clamoroso: Dybala-Inter, la verità

Paulo Dybala era stato vicinissimo all’Inter la scorsa estate. Ora spunta una clamorosa indiscrezione che lo riaccosta ai nerazzurri

Paulo Dybala cambia aria? Il campione argentino si è trovato benissimo a Roma, con Mourinho e i tifosi giallorossi che lo hanno fatto sentire un re. Beppe Marotta nutre però un affetto particolare per il suo ex gioiello ai tempi della Juventus.

Estate 2022. L’Inter è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dzeko, Correa e Lautaro Martinez. Beppe Marotta ha sul piatto il contratto di Paulo Dybala e sembra intenzionato a chiudere per il suo pallino ai tempi bianconeri. Poi però la pista che porta a Lukaku si fa sempre più calda. Il belga lancia messaggi inequivocabili di voler tornare alla base. Con Antonio Conte era stato il grande protagonista dello scudetto e anche i tifosi sono tutti dalla sua.

Alla fine la Roma si è inserita mettendo sotto contratto “La Joya” e regalando a Mourinho un giocatore fondamentale per raggiungere la finale di Europa League. Paulo Dybala ha trovato nella Capitale il giusto ambiente per rilanciarsi, ritrovando condizione e arrivando pronto ai Mondiali (nonostante qualche infortunio di troppo) e partecipando alla vittoria di Doha.

Il contratto stipulato nel 2022 con i giallorossi era piuttosto articolato, con due clausole rescissorie. Una per l’Italia, da circa 20 milioni e una per l’estero, ovvero 12 milioni.

Inter, nuovo tentativo per Dybala: Marotta chiama Antun

Proprio in questi giorni si sta parlando del rinnovo di Dybala con la Roma, con il procuratore Antun che ha incontrato Tiago Pinto per intavolare la trattativa. Dopo il 31 luglio l’accordo con i giallorossi dell’argentino verrà rimodulato, salendo da 4,5 a 6 milioni di euro netti e con la possibilità di togliere la clausola rescissoria. Il #21 si trova benissimo a Trigoria e almeno per la prossima stagione vorrebbe restare.

Nel frattempo, però, si è di nuovo fatta viva l’Inter, come confermato dal Corriere della Sera. I nerazzurri, scottati dalla vicenda Lukaku hanno bisogno di un attaccante da regalare ad Inzaghi. Considerando l’arrivo di Marcus Thuram, molto prestante fisicamente, potrebbe starci anche lo spazio per uno alla Dybala. Una telefonata da parte di Marotta ad Antun ci sarebbe stata, con la disponibilità di pagare i 20 milioni della clausola. Alla fine, però, sembra che la dirigenza del “Biscione” abbia deciso di non affondare il colpo.

Anche quest’anno il matrimonio tra Dybala e l’Inter “non s’ha da fare“.