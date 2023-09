Lazio: c’è già l’accordo, sarà il primo acquisto di gennaio

Notizie di calciomercato che riguardano il futuro della Lazio e il prossimo acquisto. La società biancoceleste ora fa sul serio e vuole regalare già un nuovo colpo a Sarri per questa stagione.

Sono diversi i profili nuovi arrivati e altri che arriveranno e nelle prossime ore, ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può essere uno dei nuovi colpi che può arrivare in rosa molto presto.

Sensazioni più che positive per quanto riguarda quello che sarà uno dei nuovi colpi per il futuro del club biancoceleste. C’è la seria possibilità che il giocatore venga in anticipo rispetto quello che si era pensato.

Calciomercato Lazio: nuovo acquisto in arrivo

La Lazio è pronta a chiudere un nuovo acquisto nei prossimi giorni e annunciarlo già. Perché l’accordo di massima è già stato raggiunto e potrebbe arrivare da un momento all’altro la svolta per quanto riguarda la chiusura dell’affare in vista delle prossime sessioni di mercato.

Stiamo parlando di un acquisto che la società andrebbe a fare per prenderlo a zero il prossimo anno, dall’estate. Un giocatore che come caratteristiche piace tanto a Sarri e potrebbe arrivare ora la svolta. Situazione particolare ora perché potrebbe anche chiudersi l’accordo in vista del prossimo gennaio.

Lazio: colpo Valeri, c’è già l’accordo

Per Emanuele Valeri è pronta una nuova avventura, quella con la Lazio dal 2024. Dopo essere stato accostato già due volte ai colori biancocelesti ora è pronto ad una nuova avventura.

In arrivo una novità importante per il giocatore che potrà firmare presto con la Lazio, perché Valeri è pronto ad una nuova sfida e lasciare la Cremonese. Accordo totale tra le parti per il prossimo anno quando scadrà il mercato.

Lazio: Valeri a gennaio 2024

Sembra già essere totale l’accordo che c’è per il prossimo giugno tra Valeri e la Lazio, ma occhio a delle sorprese con il giocatore che potrebbe arrivare anche prima del previsto. Infatti, proprio in queste ore si sta pensando di anticipare l’operazione per gennaio.

Ci sarebbe un’intesa di massima per poter far firmare a Valeri un nuovo contratto e farlo già da subito con la Lazio a gennaio 2024. Il terzino mancino arriverebbe a quel punto con dei mesi in anticipo rispetto al precedente accordo. La Cremonese si è già cautelata con un acquisto sulla corsia sinistra e per questo aumentano le possibilità di vedere il giocatore alla Lazio già da subito.