Juventus: Pogba positivo al doping, squalifica di anni

Momento complicatissimo per la carriera di Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus è stato trovato positivo ai controlli antidoping e ora rischia una maxi squalifica.

Clamoroso quello che è accaduto nelle ultime ore con l’annuncio ufficiale che è arrivato per quanto riguarda il centrocampista francese che è pronto a restare fermo per tantissimi anni, ora arriverà una sanzione veramente pesante.

Incredibile la notizia che è arrivata in queste ore riguardo il centrocampista della Juventus che è pronto ad una nuova avventura e inizia ad essere decisivo il suo futuro per il resto della carriera.

Juventus: Pogba positivo al testosterone

E’ arrivata la notizia che nessuno si aspettava, quella riguardo un controllo antidoping risultato positivo per Paul Pogba della Juventus. Il centrocampista bianconero è stato trovato positivo al testosterone dopo un controllo post Udinese Juventus, la prima partita di campionato di Serie A dello scorso 20 agosto.

Clamorosa notizia venuta fuori in queste ore e adesso bisognerà capire che tipo di riscontro ci sarà nelle prossime ore. Perché la situazione sembra più grave del previsto e per questo motivo ora la Juventus dovrà mettere la faccia a quanto accaduto a Pogba, con la situazione che può influire sull’immagine della società anche.

Pogba squalificato: la Juve fa ricorso?

Situazione grave quella che ha colpito il centrocampista della Juventus Paul Pogba che è stato trovato positivo ai controlli antidoping. Si tratta di testosterone per il centrocampista che lo scorso anno è stato infortunato continuamente per diversi problemi al ginocchio e muscolari. E’ possibile quindi che siano state fatte delle cure particolari per il giocatore per rimetterlo in piedi il prima possibile.

Questo avrebbe comportato una positività però all’antidoping per Pogba che ora rischia di essere squalificato per tanti anni. Da capire che tipo di reazione avrà la Juventus e se dovessero arrivare anche dei ricorsi per il centrocampista.

Juventus: Pogba positivo al doping, cambia il futuro

Di Pogba si parlava da tempo del possibile trasferimento in Arabia Saudita e ora bisogna capire come andrà a finire questa situazione adesso che è risultato positivo al testosterone.

Con una maxi squalifica per Pogba è difficile pensare che possa arrivare poi in futuro una nuova occasione in Europa o anche in Arabia Saudita. A quel punto, in base a quella che sarà la sanzione contro il giocatore della Juve, che si potrebbe anche chiudere qui la carriera da giocatore per il francese.