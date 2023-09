Lazio: scoppia il caso Zaccagni, il comunicato

In casa Lazio potrebbe essere scoppiato un caso incredibile in queste ultime ore che riguarda la situazione contrattuale di Mattia Zaccagni, che si ritrova in scadenza nel 2025.

Vicenda complicata e difficile ora da gestire, perché potrebbe diventare più grave del previsto la situazione con anche altri club che ora guardano da lontano e osservano come possa andare a finire questa vicenda.

Ci sono ora delle nuove notizie che arrivano dopo quello che è accaduto in giornata. Perché c’è la possibile svolta che può arrivare da un momento all’altro dopo che c’è stato anche un comunicato di chiarimento.

Lazio: caso Zaccagni, la causa è il rinnovo

Ore decisive per il futuro di Zaccagni che è pronto a capirne di più riguardo quello che è accaduto tra io suo agente e la società. E’ accaduto qualcosa di davvero pesante tra la Lazio e il procuratore Mattia Giuffredi. Ora si cerca di provare a risolvere questa situazione e far rientrare quello che è accaduto.

Intanto, ci sono novità che riguardano quello che potrà accadere per il futuro di Zaccagni con la Lazio. Perché adesso la società vuole capirne di più in merito allo sfogo dell’agente per quello che è il rinnovo del calciatroe.

Rinnovo Zaccagni Lazio: le parole dell’agente

Si è alzato un polverone incredibile nelle ultime ore per il caso di Zaccagni con la Lazio sulla questione rinnovo. Perché le parole dell’agente rilasciate ieri a Tuttomercatoweb.com hanno fatto scatenare l’ira di tifosi, società e forse anche dello stesso giocatore. Il procuratore Mario Giuffredi ha quindi voluto esporsi su questa situazione.

Mario Giuffredi ha voluto precisare che l’intervista è stata mal interpretata e che i rapporti tra lui e il Presidente Lotito e con la Lazio sono sempre stati di stima e fiducia reciproca. Per questo motivo non c’è alcun problema rinnovo Zaccagni, ma è pur vero che il giocatore è in scadenza 2025 e ancora non sono stato riallacciati i rapporti.

Calciomercato Lazio: le squadre interessate a Zaccagni, c’è la Juve

Al momento tra Zaccagni e la Lazio non solo non c’è accordo, ma nemmeno una vera e propria trattativa per il rinnovo di contratto. Per questo motivo c’è il serio rischio che alla fine si arrivi al 2024, con un anno solo dalla scadenza del giocatore e il forte interesse di tanti altri club che possono approfittare del mancato accordo tra il club e il calciatore.

L’attaccante piace a tante società in Italia e ci sono dei club importanti che possono pensare di mettere le mani su di lui. Su tutti c’è la Juventus che ha sempre considerato Zaccagni uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Le prossime settimane saranno decisive per vedere come si risolverà il possibile affare.