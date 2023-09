Serie A, comunicato ufficiale sull’infortunio: c’è lesione

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in merito all’infortunio che ha subito il giocatore nel corso dell’ultima sosta nazionali.

Sin da subito si era capito che la situazione fosse grave, ma nessuno si aspettava a questi livelli. Il sangue dei tifosi è stato letteralmente gelato alla notizia dei risultati degli esami clinici ai quali si è sottoposto in giornata il giocatore, che altro non hanno fatto che confermare la negatività che si era creata attorno alle condizioni del nuovo acquisto.

Al momento si pronosticano tempi di recupero particolarmente lunghi, ed è per questo che la società potrebbe decidere di attingere nuovamente dalla lista degli svincolati per andare a sostituire il giocatore.

Serie A, infortunio grave: c’è lesione

Da questa sosta nazionali tanti sono i giocatori tornati nei rispettivi club particolarmente acciaccati. Fra questi rientra sicuramente uno dei volti nuovi della Serie A, il cui infortunio potremmo sicuramente far rientrare nella lista dei più gravi.

Ovviamente la speranza di tifosi ed allenatore era che nulla di particolarmente grave avesse colpito il giocatore, ma sin dai primissimi momenti si era capito che ci si trovava difronte ad un problema fisico serio ma soprattutto grave. A confermare questo sono stati i risultati degli esami clinici ai quali si è sottoposto in giornata il giocatore, che altro non hanno fatto che mettere alla luce dei fatti le condizioni del ragazzo, che sicuramente nel corso delle prossime settimane verranno monitorare per capire quasi sia il reale margine di guarigione da questo infortunio.

Le notizie che dunque arrivano dal mondo Fiorentina sono tutt’altro che positive. Il club viola ha infatti fatto il punto sulle condizioni di Yerry Mina, confermando la lesione muscolare subita dal difensore colombiano, che a questo punto sarà ancora una volta costretto a far slittare il suo esordio in maglia viola, nella speranza che possa essere il prima possibile nonostante questo ennesimo stop.

Fiorentina, infortunio Mina: c’è lesione, le condizioni

Rientrato in tarda mattinata in Italia dalla Colombia, la Fiorentina ha immediatamente sottoposto Yerry Mina ad una serie di visite mediche di controllo per l’infortunio alla coscia che ha costretto il colombiano ad uscire al 23′ del primo tempo nella sfida della sua nazionale contro il Cile.

Sin da subito le sensazioni erano tutt’altro che positive in merito alle condizioni dell’ex Everton, ed i risultati degli esami l’hanno riportato. Come anticipato, per Yerry Mina si tratta di lesione muscolare, ma nel proprio comunicato ufficiale la Fiorentina ha approfondito la questione parlando di una fra il primo ed il secondo grado della giunzione mio-tendinea del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Tegola Mina per la Fiorentina: i tempi di recupero

L’infortunio di Yerry Mina è tanto grave al punto che ad oggi la Fiorentina non ha potuto ancora definire dei precisi tempi di recupero per il colombiano. Nel proprio comunicato ufficiale la viola dice infatti che le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno, nella speranza che il percorso riabilitativo già avviato possa avere risultati il prima possibile.