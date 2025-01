Calciomercato, l’Inter fa spesa dal Bologna: colpo da 25MLN

Prossimo a compiere un ricambio generazionale, l’Inter avrebbe deciso di partire puntando una delle conferme di questa Serie A.

Che sia Thiago Motta o Vincenzo Italiano il rendimento del calciatore non cambia, ed è questo quello che più avrebbe attirato l’attenzione di Ausilio e Marotta, pronti a sedersi al tavolo delle trattative con il Bologna per il discutere il passaggio nella Milano nerazzurra del difensore. Dal canto suo, però, il club emiliano non vorrebbe cedere un altro dei suoi giocatori migliori dopo Calafiori e Zirkzee, a maggior ragione se a stagione in corso, motivo per il quale la volontà del diretto interessato giocherà un ruolo fondamentale in quest’operazione.

L’Inter compra dal Bologna: è una richiesta di Inzaghi

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, fino a questo momento piuttosto statico, complice anche una rosa già forte e competitiva di suo. Nel corso di questi giorni dalle parti di viale Liberazione si è parlato della possibilità di sostituire Asslani con Sucic della Dinamo Zagabria, ma Marotta ed Ausilio potrebbero dedicarsi ad un’operazione in particolare che non ha nulla a che vedere con il centrocampo.

Complice il cambio generazione che verrà fatto in estate, l’Inter è intenzionata ad anticipare a questo inverno l’importante in difesa. Acerbi oramai non dà più garanzie, ed affrontare la seconda parte di stagione con gli uomini contati non è assolutamente nelle intenzioni di Simone Inzaghi. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra potrebbe presto regalare all’allenatore un rinforzo nel reparto arretrato, che a quanto pare potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, per questo calciomercato l’Inter avrebbe messo gli occhi su Sam Beukema del Bologna, difensore centrale classe 1998 e pilastro della formazione titolare di Vincenzo Italiano, che fino a questo momento in stagione ha totalizzato 27 presenze, 0 gol ed 1 assist in tutte le competizioni con la maglia rossoblù.

Colpo in difesa dell’Inter: affare da 22MLN

Quella di stasera contro l’Empoli potrebbe essere l’ultima partita di Sam Beukema con la maglia del Bologna, complice il forte interesse dell’Inter per il centrale olandese. Acerbi oramai non dà più le stesse garanzie di un tempo, ed in vista di una seconda parte di stagione particolarmente intensa, Simone Inzaghi ha bisogno di un centrale affidabile, proprio come il classe 1998.

Trattare con il Bologna non sarà semplice, anche perché stiamo parlando di uno dei capitani della squadra di Vincenzo Italiano. I rossoblù non lasceranno partire facilmente Beukema, nonostante l’idea di vestire nerazzurro lo attiri tanto. Da capire quali sono i reali margini di trattativa di quest’operazione, con Sartori e Saputo che per vendere il loro difensore partono da una base d’asta di 25 milioni stando a dati Transfermarkt. L’Inter è avvisata.