Emergenza Inter, K.O. definitivo: urge un nuovo difensore

Il calciomercato dell’Inter sta entrando nel vivo negli ultimi 10 giorni: nel mirino un nuovo difensore chiesto esplicitamente da Inzaghi.

I nerazzurri hanno, come sempre, obiettivi molto importanti ma ci sono anche delle difficoltà che in alcuni momenti sembrano essere insormontabili. La volontà è quella di avere una rosa di alto livello a disposizione, in modo da poter garantire il massimo impegno sia in Serie A che in Champions League ma le condizioni fisiche di alcuni calciatori non lasciano ben sperare e quindi si deve correre immediatamente ai ripari.

Il futuro dell’Inter passa sicuramente dalle scelte che si faranno sul mercato: c’è un nuovo difensore nel mirino della società nerazzurra.

Calciomercato Inter, urge un nuovo difensore per Inzaghi

L’Inter sta provando a migliorare la rosa in tutti i reparti per riuscire a fare la differenza fino alla fine della stagione e puntare a vincere tutti i trofei che sono ancora a disposizione in questa annata. La volontà di Simone Inzaghi è quella di avere a che fare con una squadra più completa così da poter aumentare anche la concorrenza tra tutti i calciatori a disposizione.

In casa nerazzurra ci sono anche delle difficoltà da affrontare che stanno diventando delle vere e proprie urgenze che rischiano di compromettere il cammino futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora la dirigenza dell’Inter è di nuovo alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Inzaghi.

Inter, Acerbi preoccupa: il suo infortunio porta al mercato

La situazione di Francesco Acerbi con l’Inter è ormai sempre più preoccupante e per questo motivo la società sta valutando l’ipotesi di andare a prendere un nuovo difensore centrale. Era a disposizione per la sfida di Serie A contro l’Empoli ma ieri si è allenato a parte e potrebbe non partecipare alla trasferta a Praga dell’Inter.

Ormai da tempo bisogna fare i conti con l’assenza di Acerbi che a fine stagione lascerà i nerazzurri e la sua assenza prolungata potrebbe anche significare fine di qualsiasi rapporto già ora, non ufficialmente ma solo per quel che riguarda il campo.

Secondo quanto riferisce TMW, l’Inter può tornare sul mercato e l’obiettivo principale è Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese dell’Arsenal è un desiderio dell’Inter già dai tempi del Bologna e potrebbe tornare di moda come occasione di mercato.

Tomiyasu all’Inter: le cifre dell’affare

L’Inter sta pensando di portare un’offerta concreta all’Arsenal per prendere subito Tomiyasu. Il difensore giapponese classe ’98 si è infortunato al ginocchio e potrebbe aver già completato la stagione, quindi l’Inter sta pensando di approfittarne per acquistarlo a un prezzo molto basso.

Tomiyasu può arrivare all’Inter per 10-15 milioni di euro e sostituire Acerbi solo a partire dalla prossima stagione. Intanto Inzaghi spera di recuperare il centrale italiano per il resto della stagione ma probabilmente resterà solo una riserva di lusso, con de Vrij titolarissimo.