Calciomercato: preso Frendrup, giocherà in una big

Perno fondamentale nel Genoa di Patrick Vieira, Morten Frendrup sarebbe finalmente compiere quello step successivo nella sua carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista danese potrebbe cambiare casacca in questo calciomercato, rimanendo comunque in Serie A. Su di lui si sarebbe cominciata seriamente a muovere una big di Serie A, alla ricerca di un profilo proprio come Frendrup per andare a completare e rinforzare la propria mediana. Quella con il Genoa non si pronostica essere una trattativa semplice, al punto che la dirigenza avrebbe già iniziato a valutare delle alternative al classe 2001, che resta comunque la prima scelta nel momento in cui si dovesse compiere un investimento importante.

Hanno preso Frendrup: resta in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Morten Frendrup, destinato a lasciare il Genoa per compiere il definitivo salto di qualità in carriera. Al momento il Grifone non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori migliori, ma difronte all’offerta giusta il danese potrebbe partire già in questo calciomercato.

La sensazione è che prima di quanto ci si possa effettivamente immaginare la proposta giusta arriverà, anche perché su Frendrup avrebbe messo gli occhi una grande di Serie A, alla ricerca di un profilo proprio come il classe 2001 per andare a completare la propria mediana. Desideroso di mettersi alla prova in contesti anche più importanti rispetto a quello genoano, il danese avrebbe già dato massima disponibilità al trasferimento, sicuro di potersi ritagliare uno spazio importante all’interno della squadra, nonostante arrivi a stagione in corso.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, alla ricerca di un centrocampista, la Fiorentina avrebbe deciso di puntare su Morten Frendrup dopo che la pista che portava a Cher Ndour del PSG si è arenata per colpa delle richieste folli del club parigino.

Accordo con il Genoa per Frendrup: affare da 30MLN

La Fiorentina vuole Morten Frendrup, con il Genoa che sarebbe anche disposto a cederglielo a patto che si presenti con un’offerta equa al valore del giocatore. La Viola, dal canto suo, avrebbe intenzione di volare bassa, anche se il Grifone avrebbe invece le idee piuttosto chiare sulla valutazione del danese.

Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, per cedere Frendrup in questo calciomercato la società ligure chiede almeno 30 milioni di euro, cifra folle, ma trattabile, che starebbe convincendo la Fiorentina a cominciare a valutare anche altri profili, come ad esempio Niccolò Fagioli della Juventus, che con il prezzo comunque stiamo lì, 20 milioni di euro, e Jacopo Fazzini dell’Empoli, profilo completamente diverso rispetto ai due sopra citati ma che fra tutti sembrerebbe essere quello più accessibile.