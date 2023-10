Calciomercato: Lo Celso in Serie A a gennaio

Novità di calciomercato che arrivano per quanto riguarda il futuro di Giovani Lo Celso, il talento del Tottenham che è in rottura e in uscita dal club inglese. Ora c’è l’occasione Serie A.

Ultime notizie che riguardano quello che sarà il futuro del giocatore che è pronto ad una nuova sfida in vista dei prossimi mesi dove vuole provare a fare di tutto per provare a rialzare la stagione propria.

In questo momento è praticamente inutilizzato e non ci sono margini di un cambiamento da parte del club con il giocatore. Servirà capire come potrà finire questa vicenda in vista dei prossimi mesi approfittando del mercato di gennaio.

Calciomercato: Lo Celso via dal Tottenham

Niente da fare per Giovani Lo Celso che non trova spazio nemmeno in quello che è il nuovo progetto del Tottenham con alla guida tecnica Ange Postecoglou. Il centrocampista argentino classe 1996 non trova spazio e da inizio stagione ha praticamente giocato soltanto 61 minuti, tra cui 45 minuti in Coppa d’Inghilterra. Numeri chiari per quello che indica la strada già decisa per il futuro del giocatore che era in uscita già quest’estate e ora è pronto realmente a dire addio.

Non si opporrà in maniera seria il Tottenham alla cessione di Lo Celso che è pronto a cambiare aria e lasciare Londra. Il giocatore argentino ha perso gli stimoli per giocare con gli Spurs e per questo motivo chiederà di andare via nelle prossime settimane in vista del mercato di riparazione. Il giocatore non è nemmeno considerato un comprimario. Il divorzio sembra ormai già annunciato tra le parti.

Tottenham: Lo Celso in uscita, il prezzo per la cessione

Ci sono dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda quello che sarà il futuro di Lo Celso pronto a dire addio al Tottenham perché il prezzo fatto in estate dal club inglese di 25 milioni di euro è già crollato. Ci aveva pensato il Napoli in Serie A ma alla fine non si è trovato nessun tipo di accordo.

Ora potrebbe tornare di moda Lo Celso per la Serie A visto che il Tottenham andrà a chiedere 15 milioni di euro per il suo cartellino e non di più per il giocatore che è in scadenza di contratto nel 2025.

Lo Celso in Serie A: la formula

In Italia potrebbe quindi ripresentarsi l’occasione per Lo Celso che può approdare in Serie A con un prestito e riscatto, da capire se il Tottenham darà l’ok definitivo per un giocatore che è ormai fuori dai piani e ha voglia di andar via.