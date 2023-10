Scontro Juve-Ronaldo: accordo non rispettato, verdetto del TAS

Ci sono aggiornamenti che riguardano il caso Cristiano Ronaldo con la Juventus in merito allo stipendio del giocatore, con il caso che ora può finire al Tas di Losanna.

Una situazione che potrebbe chiudersi molto presto da un momento all’altro e dove c’è la possibilità seria che finisca in malo modo per il club bianconero, perché la società vuole provare ad uscirne al meglio.

La Juventus ha già pagato tanto per i suoi errori in questi mesi, ma potrebbe continuare a farlo in base a quello che accadrà nelle prossime settimane.

Caso Juventus Ronaldo, le ultime notizie

Quello che sembrava essere uno dei trasferimenti più importanti della storia della Juventus potrebbe finire nel peggior modo possibile. Perché Cristiano Ronaldo ha fatto causa alla Juve e ora si entra nel vivo della vicenda che può concludersi già nelle prossime settimane.

Si è svolta proprio nelle ultime ore del 4 ottobre un’altra udienza della causa di Cristiano Ronaldo con la Juventus in merito a quelli che sono i 19,5 milioni di euro relativi alle mensilità sospese nel periodo Covid, quello riguarda la manovra stipendi. I calciatori non furono deferiti dal procuratore della Figc e Ronaldo è l’unico che ha deciso di interpellare il Collegio Arbitrale denunciando la Juventus per la mancata restituzione di quella cifra mancante.

Stipendio Cristiano Ronaldo Juve: interviene il TAS

C’è stato un dibattito tra i legali della Juventus e quelli di Ronaldo dove viene tirata fuori la liberatoria che avrebbe in mano la società dove lo stesso calciatore avrebbe svincolato la società bianconera da qualsiasi impegno economico in caso di un suo addio come avvenuto (direzione Manchester United).

Dall’altra parte però c’è Ronaldo che con i suoi avvocati parlano di «accordo non rispettato» da parte della Juventus. Ora serviranno circa 30 giorni per la sentenza e successivamente c’è la forte sensazione che si arrivi a ‘lottare’ sul tavolo del Tas di Losanna.

Verdetto Ronaldo Juve: cosa accadrà

Sarà quindi il TAS di Losanna a decidere quello che accadrà tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Una vicenda che potrebbe finire nel peggior modo possibile per i bianconeri che potrebbero essere costretti a dover andare a pagare una cifra molto alta al giocatore portoghese e questo potrebbe far sorgere nuovamente dei problemi economici alla società bianconera.