Colpo Juventus dal Real Madrid: ha già detto sì, firma a 7 milioni

Il mercato per la Juventus può rivelarsi positivo in questo ultimo mese. Perché dopo tanto stallo e società concentrata su rinnovi e cessioni ora arriveranno i nuovi acquisti.

C’è un colpo che può arrivare dal Real Madrid nel giro delle prossime ore. Ci sono novità importanti che riguardano la società bianconera che può far esultare i propri tifosi con un super acquisto.

La Juventus vuole provare a chiudere nuovi colpi nel giro delle prossime settimane per poi affondare sull’inizio del nuovo campionato e provare ad ottenere il massimo dalla stagione.

Calciomercato Juventus: nuovo acquisto dal Real Madrid

Due stagioni deludenti per la Juventus di Allegri che non è riuscita ad ottenere risultati importanti e vittorie e per questo motivo ora sta provando a stravolgere tutto con un nuovo progetto. Il ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per chiudere importanti colpi giovani per il futuro, ma dovrà anche mettere in rosa giocatori esperti, vincenti e di qualità che hanno voglia di riscatto.

Per questo motivo ora si sta provando a chiudere l’affare con Real Madrid. La decisione finale spetterà soltanto al giocatore che è corteggiato dalla Juventus, ma ha ancora un anno di contratto con gli spagnoli visto che è in scadenza il prossimo anno.

Juventus: Lucas Vazquez in arrivo dal Real Madrid

Ad annunciare la notizia sono i colleghi di calciomercato.it che svelano i rinforzi che la Juventus sta provando a piazzare con l’arrivo di Lucas Vazquez, classe 1991, che potrebbe lasciare il Real Madrid e firmare con i bianconeri. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Fichajes poi il club spagnolo ha già l’accordo con quello italiano, si chiuderebbe a 7 milioni di euro il trasferimento.

Allegri è pronto ad inserire subito in rosa un colpo come quello di Lucas Vazquez che sarebbe fondamentale alla Juve per la sua duttilità e capace di giocare negli schemi tattici dell’allenatore che varia tra 3-5-2 e 4-3-3. Lucas Vazquez è pronto ad iniziare una nuova avventura con i bianconeri.

Real Madrid: i numeri di Lucas Vazquez

E’ dal 2015 che Lucas Vazquez è al Real Madrid. Sono 8 anni che il giocatore ha vestito la maglia dei Blancos ottenendo ottimi risultati. 311 presene, 33 gol e 57 assist, sono questi i numeri ottenuti dal giocatore ormai 32enne con il Real. Adesso potrebbe essere arrivata al capolinea la sua avventura con un anno d’anticipo rispetto l’attuale scadenza di contratto, perché ora c’è la Juve.

Lucas Vazquez può essere convinto ad accettare l’offerta della Juventus per giocare di più e andare a firmare un contratto importante che gli permetterebbe di avere la garanzia economica ancora per altri 3 anni almeno, oltre al fatto che giocherebbe anche in Europa in un top club.