Roma: Mourinho ha accettato l’Arabia Saudita, contratto di 3 anni

Svolta incredibile per quanto riguarda il futuro di José Mourinho che ha accettato l’offerta dell’Arabia Saudita che è arrivata nelle ultime ore. L’allenatore della Roma ha firmato un contratto di 3 anni.

Decisive le prossime ore per capire quello he accadrà al tecnico portoghese. I tifosi giallorossi sono andati in panico da quando è arrivata la notizia, perché l’allenatore ha anche già firmato.

Ora tutti stanno cercando di saperne di più riguardo questa vicenda che ha svelato la scelta fatta dal portoghese in vista del futuro. Ora anche il suo volto finirà tra i soldi degli sceicchi dell’Arabia.

Calciomercato Roma: Mourinho accetta l’Arabia Saudita

José Mourinho è concentrato sulla nuova stagione che dovrà fare con la Roma, la sua terza da quando è tornato in Italia. Il primo anno ha vinto la Conference League, lo scorso ha perso la Finale d’Europa League e ora ha grande voglia di riscattarsi come tutta la squadra. Per questo motivo l’allenatore non ha voluto assolutamente farsi attirare e distrarre dalle offerte che sono arrivate sul suo tavolo.

Hanno provato a convincere Mourinho grandi squadre come il Chelsea, il PSG, le ricchissime offerte dall’Arabia Saudita e anche le Nazionali come Portogallo e Brasile. Alla fine però ha deciso di restare alla Roma e proprio con i giallorossi resterà ancora a lungo, anche se ora ha accettato l’offerta dall’Arabia Saudita che è arrivata in queste ultime ore. Una proposta che non poteva essere rifiutata da parte del portoghese.

Roma: Mourinho dice sì all’Arabia Saudita, il ruolo

Mourinho dice sì all’Arabia Saudita per i prossimi tre anni e farà parte del cda della Saudi Arabia’s Mahd Sports Academy. L’allenatore portoghese voluto fortemente dal principe ereditario è stato nominato come nuovo membro del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy dell’Arabia Saudita

La nomina triennale è stata approvata personalmente dal principe ereditario Mohammed bin Salman che ha voluto Mourinho nella Mahd Sports Academy con l’obiettivo di scoprire e valorizzare nuovi talenti. Ok anche del club giallorosso per questa decisione, visto che la sua presenza nel consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy non influirà sul club capitolino.

Roma: gli obiettivi di Mourinho

Ha le idee fin troppo chiare José Mourinho riguardo quello che è e sarà il suo futuro. Perché l’allenatore portoghese vuole restare alla Roma e fare la storia, ma occhio agli obiettivi dei prossimi anni. Perché dopo essere entrato nel CdA dell’Arabia Saudita c’è la seria possibilità che gli sceicchi provino a convincere l’allenatore portoghese con una maxi proposta per allenare uno dei club sauditi in vista dei prossimi anni.

Il calciomercato futuro potrebbe portare via dalla Roma l’allenatore che proverebbe una nuova esperienza, ormai così i contatti sono continui tra l’Arabia Saudita e Mourinho.