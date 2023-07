Calciomercato Lukaku: ore decisive, c’è la data di scadenza

Il calciomercato si accende per il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è pronto ad un nuovo trasferimento dopo il prestito appena concluso con l’Inter.

Il calciatore continua ad avere tanto mercato in Europa e non solo, tante le società che si sono interessate a lui nelle ultime ore e qualcosa potrebbe sbloccarsi già la prossime settimana.

Intanto, proprio il futuro del giocatore potrebbe essere deciso nei primi giorni della prossima settimana, perché ora spunta una data indicativa per cosa accadrà al bomber.

Calciomercato: futuro Lukaku da decidere

Romelu Lukaku torna al Chelsea dopo il prestito secco all’Inter, perché il giocatore resta per ancora qualche anno sotto contratto con il potente e ricco club londinese che però non lo considera importante per il progetto dei Blues, nemmeno con l’arrivo del nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Per questo motivo ora c’è la forte volontà del giocatore di trovare il prima possibile una sistemazione che gli possa far guardare avanti avendo una nuova occasione.

Sono diverse le squadre che possono dare al giocatore l’occasione giusta per potersi riscattare dopo una stagione non facile. Quest’anno ha avuto tanti problemi a livello fisico e per questo motivo ci sono stati dei problemi che hanno impedito la sua continuità a livello di prestazioni e gol. Questa volta alla seconda esperienza in maglia nerazzurra non è riuscito a dare quello che voleva Lukaku all’Inter, ma presto potrebbe arrivare addirittura la terza occasione.

Decisive le prossime ore per quello che sarà il futuro di Lukaku che da un momento all’altro può tornare a giocare in Serie A. Questa volta però ha una determinazione incredibile il giocatore dopo un anno poco sereno.

Lukaku Inter: affare che si sblocca

Il club milanese si sta muovendo in vista dei prossimi giorni, perché una volta completata la cessione di Onana al Manchester United allora partirà l’assalto dell’Inter per Romelu Lukaku.

Già nelle scorse settimane il ds Piero Ausilio è stato a Londra per parlare con il Chelsea, ma ora non servirà un nuovo incontro in terra inglese. Il giocatore belga Romelu Lukaku, intanto, fa un assist riducendo il suo ingaggio per sposare il progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter: data e cifre per Lukaku

Il 12 luglio ci sarà il raduno per il ritiro del Chelsea e Lukaku non vuole esserci, per questo spera che si possa chiudere il suo ritorno all’Inter prima di quella data. Non ha nessuna intenzione di farsi rivedere a Londra, per questo il giocatore potrebbe chiedere anche un permesso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea chiede almeno 40 milioni di euro per Lukaku. L’Inter ha fiducia di poter abbassare la cifra a 30 milioni con un prestito e diritto di riscatto, che diventerebbe poi obbligo in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi.