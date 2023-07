Juventus: Vlahovic via a 70MLN, sostituto preso a metà prezzo

La Juventus sta trattando la cessione di Dusan Vlahovic che dopo le vacanze è pronto a tornare a Torino per incontrare Allegri e il nuovo ds Giuntoli, poi sarà sostituito dopo l’addio.

Il giocatore serbo non ha avuto un grande feeling con allenatore, squadra e ambiente da quando è approdato in bianconero lo scorso gennaio 2022. Adesso sembra pronto ad andare via.

Ci sono diverse notizie di mercato che riguardano il futuro del giocatore della Juventus che sembra sempre più vicino all’addio. Dopo la partenza Vlahovic sarà rimpiazzato da un nuovo colpo.

Calciomercato Juventus: Vlahovic lascia per 70MLN

Ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro di Dusan Vlahovic che è pronto ad essere sacrificato dalla Juventus in questa sessione di calciomercato in vista della prossima stagione. Perché il giocatore non ha più intenzione di restare in questo clima di poca fiducia continua e non sembra aver un buon feeling tattico con i piani dell’attuale allenatore. Per questo motivo presto potrebbe dire addio.

La Juventus è pronta a trattare per Vlahovic che piace a diverse società in Europa, su tutte il Chelsea che una volta venduto Lukaku (pronto il ritorno all’Inter) punterà forte su un nuovo bomber da regalare al nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport la Juve parte da 80 milioni per la sua cessione (ma trattabili). Il club inglese è pronto ad investire tanto dopo aver incassato bene dalle cessioni concluse fino a questo momento, molte in Arabia Saudita.

Sta dimezzando la rosa il Chelsea che si sta iniziando a muovere anche per gli acquisti e i prossimi giorni saranno decisivi per il nuovo acquisto che sarà fatto in attacco: il primo obiettivo è Vlahovic della Juve. Società italiana pronta a trattare per il prezzo ma non scendere sotto i 70 milioni di euro. Sembra esserci positività per completare l’operazione, poi la Juventus dovrà chiudere per il sostituto acquistando un nuovo attaccante.

Juve: En-Nesyri al posto di Vlahovic

Sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus per sostituire Vlahovic ha deciso di puntare su En-Nesyri, è lui l’ultimo nome uscito fuori che potrebbero però essere quello giusto per prendere il posto de serbo.

L’attaccante del Siviglia piace molto a Giuntoli che potrebbe regalare ad Allegri il colpo En-Nesyri che accetterebbe la destinazione Juventus. Si aspetta ora che il Chelsea chiuda per Vlahovic.

Calciomercato Juve: En-Nesyri in arrivo, il prezzo

Pronto il colpo in arrivo per la Juventus che andrà ad acquistare En-Nesyri in caso di partenza di Vlahovic. Con il Siviglia si potrebbe chiudere per circa 30 milioni di euro, difficile venga chiesto di più.

Il giocatore marocchino è in scadenza 2025 e quest’anno ha messo a segno 18 gol con il club spagnolo, più anche 2 gol al Mondiale con il suo Marocco che è riuscito nell’impresa arrivando al quarto psoto.