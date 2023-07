Triste addio nello sport italiano, l’annuncio scuote i tifosi

Nonostante il grande entusiasmo di questi giorni per Wimbledon ed il Tour de France, lo sport italiano deve dare un triste addio.

Il calcio è sicuramente lo sport più amato in Italia, ma in queste ultime settimane altre discipline si stanno guadagnando tutti gli onori della carica. In questi ultimi giorni, infatti, ad essere sotto la luce dei riflettori sono sicuramente il tennis ed il ciclismo.

Entrambi questi sport, infatti, stanno dando il meglio di sé grazie a due eventi sportivi tra i più importanti al mondo: ovvero Wimbledon ed il Tour de France. Nel primo, almeno ai nastri di partenza, bisogna registrare una foltissima presenza di tennisti italiani.

Mentre per quanto riguarda la corsa a tappe francese, la grandissima sfida tra Vingegaard e Pogacar sta appassionando milioni di tifosi italiani. Tuttavia, al netto del tennis e del ciclismo, proprio per questi ultimi bisogna registrare una brutta notizia che arriva da uno sport ‘invernale’.

Come riportato da ‘quotidiano sportivo’, infatti, Raffaella Brutto (a soli 35 anni) ha deciso di lasciare l’attività agonistica dello snowboarder. La valdostana ha ottenuto dei risultati importanti, considerando le sue 91 presenze in Coppa del Mondo e le partecipazioni a ben tre Olimpiadi invernali e a nove Mondiali.

Snowboard, Raffaella Brutto si ritira: l’annuncio ufficiale

I risultati sportivi più importanti ottenuti da Raffaella Brutto sono sicuramente le due vittorie ottenute in coppia con Michela Moioli nella prova a squadra a Montafon nel 2013 e a Veysonnaz nel 2017. Ma l’ex sportiva è riuscita a raggiungere anche altri piazzamenti davvero importanti: ovvero un secondo posto nello snowboard cross a Montafon nel 2012 e due terzi posti a La Molina nel 2014 e Big White nel 2035.

Raffaella Brutto, tramite alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni ufficiali della Federazione, ha spiegato così la sua scelta: “E’ davvero dura lasciare andare via una parte così bella e lunga della mia vita, ma tutto ha una conclusione. Quando ho iniziato nel 1996, non avrei mai immaginato che avrei raggiunto tali traguardi”.

L’ex snowboarder ha dato un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere uno sport, ovvero quello di divertirsi e seguire la loro passione, perché solo in questo modo si possono realizzare i propri sogni. Raffaella Brutto ha poi ringraziato i suoi affetti più cari: dai suoi genitori, passando per il Centro Sportivo Esercito e la FISI, alla sua sua squadra, la quale è diventata la sua seconda famiglia.