Lukaku pizzicato da un tifoso interista in Belgio: c’è l’annuncio

Romelu Lukaku sta tenendo banco in queste ultime settimane di calciomercato. E nelle ultime ore c’è stato una svolta improvvisa.

Romelu Lukaku continua a tenere banco in chiave calciomercato. Il giocatore belga è ormai ai margini del Chelsea e per questo motivo il suo futuro continua ad essere molto chiacchierato anche se, almeno fino a questo momento, non si hanno assolutamente certezze.

Nelle ultime ore, però, ci potrebbe essere stato un ribaltone improvviso per quanto riguarda il futuro di Lukaku in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato: svolta improvvisa per Lukaku, il calciatore esce allo scoperto

La Juventus, come ben sappiamo, ormai da tempo è sulle tracce di Lukaku e questa operazione continua a tenere banco anche se, almeno per il momento, non si hanno assolutamente certezze su quello che potrà succedere nelle prossime settimane. Si tratta di un ipotesi da seguire sempre con attenzione e in queste ultime ore è uscita una indiscrezione che potrebbe cambiare, e non poco, la situazione del futuro del giocatore.

Sui social, infatti, sta girando il video di Lukaku pizzicato da un tifoso interista in Belgio e naturalmente al centro della discussione l’ipotesi di un suo trasferimento alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Il giocatore, a sorpresa, ha svelato che secondo lui alla fine il tutto non si farà. Una svolta improvvisa e che, almeno fino a questo momento, non era nelle previsioni. Resta da capire il motivo dell’eventuale fumata nera.

L’ipotesi al momento è rappresentata dal fatto che la Juventus è pronta a puntare su Vlahovic. Ma stiamo parlando naturalmente di indiscrezioni che dovranno essere confermate nei prossimi giorni e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire su chi il club potrà puntare.

Mercato: Lukaku si allontana dalla Juventus?

Le parole di Lukaku sembrano allontanare, almeno per il momento, il giocatore dalla Juventus in questa sessione di calciomercato. Ma si tratta di una ipotesi da confermare nei prossimi giorni e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro assolutamente più chiaro.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte della Juventus e dello stesso Lukaku, chiamate nel giro di poco tempo a risolvere questo rebus di calciomercato.