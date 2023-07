Ricorso al TAR, i club ripartiranno dalla Serie B: l’annuncio ufficiale

C’è l’annuncio ufficiale sui club che ripartiranno dalla Serie B, con il ricorso presentato al TAR.

Un ricorso in merito alle vicende che riguardano i venti club del campionato cadetto, tra le retrocessioni, ripescaggi e penalizzazioni che hanno riguardato alcuni club dalla Serie A, che ora si vedono coinvolti nelle vicende della Lega Serie B.

Dopo i fatti che hanno riguardato la Juventus, poi c’è stata la situazione complessa della Sampdoria, oltre alle questioni legate ai ripescaggi e alle retrocessioni, sulle iscrizioni al campionato. Ecco, di seguito, quanto annunciato dalla Serie B in merito al futuro dei 20 club che parteciperanno al campionato.

Serie B, comunicato ufficiale: ecco i club che partiranno dal campionato cadetto

La Lega Serie B non ne vuole più sapere delle vicende che riguardano le sentenze sulla Serie B, difendendo quella che è la propria origine del campionato.

Ripescaggi e retrocessioni non snatureranno l’andamento presente e futuro del campionato, con le decisioni già prese su chi parteciperà al prossimo campionato 2023/2024.

Fa sapere la Serie B, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega Calcio, che il campionato non subirà stravolgimenti. Un ricorso al TAR per difendere le regole del campionato di secondo livello tra quelli italiani: resteranno 20 i club che parteciperanno alla Serie B, senza stravolgere il format e allargare o ridurre le squadre iscritte.

Ricorso al TAR, il comunicato ufficiale della Serie B

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Serie B sui venti club che parteciperanno al campionato cadetto. Ecco cos’ha scritto la Lega Calcio sul proprio sito ufficiale: “La Lega Serie B, in comune accordo con i club associati, è determinata nel voler difendere il format a 20 squadre. Si presenteranno davanti al TAR per ribadire che il campionato dovrà essere una competizione con 20 club partecipanti, nella tutela della competitività della stessa manifestazione sportiva. L’unico nostro interesse è il rispetto delle regole, che non deve mai venir meno per il valore dello sport che abbiamo. Un’alterazione del format del campionato, in seguito ad eventuali ammissioni in sovrannumero, comporterebbero un danno senza possibilità di ritorno, gravissimo per l’intera associazione”.

Serie B a venti squadre: 19 club scelti per il campionato

La Serie B resta a venti squadre, i club che parteciperanno sono stati decisi ad eccezione di uno slot che resta con Reggina e Brescia ancora coinvolti nelle sentenze che riguardano la presenza o meno nel prossimo campionato. La Lega Serie B, molto presto, pubblicherà le scelte definitive sulla nuova Serie B 2023/2024.