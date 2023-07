Lukaku alla Juventus: la rivelazione ad un tifoso | VIDEO

Sembra tutto pronto per definire quello che sarà il futuro di Romelu Lukaku che è pronto ad una nuova esperienza in vista del prossimo anno. Ci sono notizie di calciomercato che lo riguardano.

Il calciatore è ancora in una situazione di stallo dopo quello che è accaduto nelle scorse settimane che gli avrebbe fatto saltare alcune opzioni di trasferimento in Italia, dove vorrebbe giocare.

Al momento è tutto nelle mani del Chelsea che fa una valutazione già fissata per venderlo in vista di questa sessione di mercato.

Calciomercato Juve: le ultime su Lukaku

Romelu Lukaku è sotto contratto col Chelsea ma è finita la sua avventura a Londra. Il giocatore non si allena nemmeno più con la squadra ed è fuori dal progetto. Non c’è volontà da parte del club di tenerlo e sua di restare, quindi bisogna trovare una nuova soluzione.

Al momento si parla tanto dell’Italia e del ritorno in Serie A, dove ha già vestito due volte la maglia dell’Inter a distanza di tempo. Ma dopo aver avuto contatti con la Juventus Lukaku ha fatto saltare la trattativa con i nerazzurri e ora anche quella con i bianconeri potrebbe non andare benissimo verso una chiusura.

Lukaku alla Juve: siparietto con un tifoso dell’Inter

In questo momento Romelu Lukaku si trova in Belgio, a casa sua. Il bomber che al momento ancora non sa quale sarà la sua prossima destinazione ha parlato con un tifoso incontrato per strada. Si tratta di un belga tifoso dei nerazzurri, la sua ex squadra che gli ha chiesto della Juventus:

Tifoso – “Non dire mai forza Juve se va a giocare lì”.

Lukaku – “No non lo dirò mai, non credo l’affare si farà”.

Il video del siparietto tra il tifoso dell’Inter belga e Lukaku sul suo possibile trasferimento alla Juventus è possibile vederlo sui social nel video pubblicato da Tancredi Palmeri sul proprio profilo ufficiale personale.

Calciomercato: dove giocherà Lukaku

La prossima stagione ancora non è chiaro su dove andrà a giocare Romelu Lukaku. Perché il bomber attualmente resta sotto contratto col Chelsea ma fuori dai piani del club inglese e dovrà ora capire che scenario ci sarà per lui. Dopo aver fatto saltare la trattativa per il ritorno all’Inter per essere entrato in contatto con la Juve, ora anche l’opzione dei bianconeri sembra essere sfumata.

Di sicuro né i tifosi dell’Inter né quelli della Juventus puntano ad averlo in rosa e ci sono stati dei chiari segnali contro le società per evitare l’acquisto di Lukaku. Da capire quindi dove potrà giocare il prossimo anno con l’opzione Arabia Saudita la più plausibile al momento. In Europa non sembrano esserci società che possono puntare sul suo ingaggio visto anche l’alto stipendio.