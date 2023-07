Lazio: dimissioni Sarri, la reazione dei tifosi

Notizie importanti per quanto riguarda la situazione complicata che si è venuta a creare in casa Lazio con la lite accesa tra il presidente Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri.

Una vicenda che potrebbe finire anche nel peggiore dei modi, perché al momento non ci sono notizie confortanti riguardo quanto è accaduto nelle ultime ore tra i due personaggi dal carattere forte.

Saranno decisive le prossime ore per valutare se ci saranno i margini per far tornare il sereno e raggiungere un’intesa comune per quanto riguarda queste situazioni di calciomercato che stanno venendo fuori.

Calciomercato Lazio: lite Lotito Sarri sul mercato

La Lazio di Maurizio Sarri al secondo anno con il tecnico toscano in panchina è riuscito a tornare in Champions League chiudendo al secondo posto in Serie A dietro solo al Napoli Campione d’Italia. Per questo motivo l’allenatore ha cercato di avanzare delle pretese in più dal punto di vista del calciomercato. Non c’era intesa più con il vecchio ds Igli Tare, che in questa stagione appena conclusa ha litigato tanto e per questo alla fine il club ha deciso di mandarlo via e puntare tutto sull’allenatore confermandolo e rinnovandogli il contratto per il grande lavoro fatto.

Ma Sarri si è sentito preso in giro in queste ultime settimane. Perché dopo le promesse di Lotito non sono arrivati i colpi sperati, anzi. Venduto Milinkovic Savic ora la Lazio ha perso uno dei suoi migliori top player e per quanto riguarda gli acquisti nuovi non sono ancora arrivati i giocatori richiesti e nemmeno sembra esserci la volontà da parte del presidente di chiudere per loro.

Infatti, Lotito e Sarri hanno avuto una lite sul calciomercato per quanto riguarda i nuovi acquisti. I nomi proposti dall’allenatore sembrano troppo costosi (Ricci e Zielinski, ndr) ma dall’altra parte c’è Lotito che parla di altri nomi scelti che potrebbe chiudere più facilmente. Una situazione ora che potrebbe finire nel modo peggiore possibile.

Lazio: dimissioni Sarri, la scelta

Nonostante il contratto fino al 2025 c’è grande paura nei tifosi che dopo quanto accaduto Sarri possa chiedere le dimissioni a Lotito e lasciare la Lazio. Una scelta che non potrebbero accettare i tifosi che ora sono su tutte le furie e hanno attaccato il presidente biancoceleste.

Al momento il clima non è sereno, però non sembrano esserci segnali riguardo delle possibili dimissioni di Sarri dalla Lazio.

Tifosi Lazio contro Lotito

Tifosi della Lazio contro Lotito sui social per la questione che si è venuta a creare con Maurizio Sarri. L’allenatore è difeso da tutta la tifoseria biancoceleste che ha messo nel mirino il comportamento del presidente che dovrà provare a risolvere la questione con Sarri il prima possibile per evitare ulteriori guai. Sui social sono iniziati a circolare i primi ‘LotitoOut‘.