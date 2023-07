Calciomercato: Harry Maguire in Serie A, lo prendono a 30MLN

Il calciomercato estivo potrebbe essere quello decisivo per un nuovo trasferimento di Harry Maguire messo ormai ai margini del progetto del Manchester United.

Il centrale inglese ormai va verso la fine della propria carriera, ma ancora voglia di dimostrare e soprattutto di riscattarsi in vista di quello che è accaduto in questi ultimi anni.

Ora però sembra che la sua avventura in Inghilterra sia finita, perché non ci sono più possibilità per lui di dimostrare di essere all’altezza dell’attuale club che ha preso una decisione importante nei suoi confronti.

Manchester United: è finita con Harry Maguire

Arrivato nel 2019 come uno degli acquisti più costosi della storia del club e per quanto riguarda un difensore, un vero record mondiale, ora è pronto a dire addio per molto meno dopo tantissimi anni di delusione. Perché quando il Manchester United acquistò Harry Maguire dal Leicester sembrava avesse fatto il colpo del secolo, eppure non è andata in questo modo. Gravi difficoltà da parte del centrale inglese nell’ambientarsi in una grande realtà come quella di Manchester sponda Red Devils ed evidenti errori continui e grossolani.

Adesso, a distanza di anni, sembra essere finita l’avventura di Harry Maguire con il Manchester United. Perché il centrale inglese è pronto a cambiare ed essere mandato via dalla società che però non lo regalerà. Infatti, è già stato fissato anche il prezzo e sono state già respinge alcune offerte arrivate in queste ultime settimane.

Si è parlato tanto anche di Serie A per quanto riguarda l’arrivo di Harry Maguire in Italia, da capire però se ci saranno le condizioni e la volontà di chiudere in vista delle prossime stagioni, considerando anche che il giocatore quest’anno ha compiuto 30 anni.

Calciomercato: Harry Maguire in Serie A, le occasioni

Harry Maguire può lasciare il Manchester United e firmare in Serie A dove ci sarebbero Juventus, Milan e Inter che possono approfittare dell’occasione. Non c’è possibilità di approdare alla Roma dove il reparto difensivo di Mourinho è già al completo.

Decise anche le cifre della possibile operazione che porterebbe Harry Maguire in Serie A, da capire quella che sarà la scelta finale del giocatore che non spinge per l’addio dal Manchester.

Manchester United: il prezzo di Harry Maguire

Il Manchester United ha da poco rifiutato 20 milioni per Harry Maguire dal West Ham. Il club dei Red Devils ha deciso che serviranno almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio calciatore in scadenza nel 2025. Alla fine sarà proprio il centrale a decidere quella che sarà la sua destinazione ideale per i prossimi anni e forse ultimi di carriera.