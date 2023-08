Malinovskyi torna in Serie A, ora è ufficiale: destinazione a sorpresa

Negli scorsi giorni si è parlato tanto di questa possibilità, ma ora è cosa praticamente ufficiale. A solo un anno di distanza Ruslan Malinovskyi tornerà in Serie A in questo calciomercato.

Per il trequartista ucraino ex Atalanta si erano palesate diverse ipotesi nel corso di queste settimane, soprattutto estere, ma sin da subito la sua volontà è sempre stata molto chiara: o l’Italia o niente. Anche se con qualche difficoltà il Marsiglia ha alla fine assecondato le richieste di Malinosvkyi che, dopo aver dato il suo definitivo okay al trasferimento, è atteso già nelle prossime ore in città.

Battuta la concorrenza di un agguerrito Besiktas, destinazione alla fine mai realmente preso in considerazione dal giocatore.

Calciomercato, Malinovksyi torna in Serie A: la destinazione

Sin da subito Malinosvkyi aveva espresso la volontà di tornare a giocare in Serie A, “capriccio” che il Marsiglia si è dimostrato disposto ad accontentare per evitare di trattenere in rosa un giocatore scontento. A fronte di questo tantissimi club italiani hanno chiesto informazioni all’OM per l’ucraino nel corso di queste settimane, ma a spuntarla in questo calciomercato alla fine è stato il Genoa, stando a quanto riportato anche da fantacalcio.it

Il Genoa ha preso Malinosvkyi: le cifre dell’operazione con il Marsiglia

Per avere Malinosvkyi il Genoa non ha badato a spese, visto e considerato che nelle casse del Marsiglia andranno 10 milioni di euro fra il prestito ed il diritto di riscatto, cifre importanti che in Italia non siamo abituati vedere spendere da una neopromossa.

Genoa-Malinosvkyi: siamo ai dettagli burocratici

Ottenuto anche l’okay di Malinovskyi al trasferimento, il Genoa è ai dettagli burocratici di quest’operazione col Marsiglia, ovvero l’ultimo passaggio primo dello sbarco in città del giocatore con conseguenti visite mediche e firma sul contratto.