Ilary Blasi, le foto in discoteca lasciano senza fiato

Scatenata in discoteca Ilary Blasi. La nota showgirl una volta dimenticato Francesco Totti si sta dando così alla pazza gioia in vacanza.

In questo ultimo anno si è detto e si è scritto di tutto riguardo alla vita privata di Ilary Blasi. La showgirl romana infatti viene dal doloroso quanto discusso divorzio da Francesco Totti. La coppia si è detta addio dopo ben 17 anni di matrimonio.

Non bastassero le voci e le chiacchiere su questa separazione, Ilary è finita al centro delle cronache per le vicende legate al divorzio stesso. Prima la questione annosa dei rolex spariti denunciata da Totti stesso, poi la recente faccenda sui presunti tradimenti della conduttrice ai tempi del matrimonio.

Senza dimenticare il fatto che Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, ha deciso di fare a meno della Blasi nella prossima stagione televisiva. Infatti nel palinsesto delle reti di Cologno Monzese non compare più il suo nome.

In attesa dunque di capire quale sarà il suo futuro professionale, Ilary Blasi si è concessa un bel po’ di relax, svelato su Instagram con alcuni scatti dai luoghi scelti per la baldoria di agosto.

Ilary super sexy in discoteca a Porto Cervo: mai stata così in forma

In questi giorni Ilary Blasi si sta godendo dunque un bel periodo di vacanza, assieme al suo attuale compagno. Ovvero l’imprenditore tedesco Bastian Muller, conosciuto già un anno fa circa e presentatole dall’amica e collega Michelle Hunziker.

Ferie in Sardegna, nella ricca e lussuosa Porto Cervo per la coppia. Il tutto testimoniato da alcune foto social pubblicate dalla stessa Ilary. Come quelle in arrivo da una nota discoteca del posto; la Blasi si è messa in tiro, indossando un top piuttosto scollato diviso in due parti che mette in bella mostra l’addome ultra-piatto e pantaloni attillati scuri.

Bellissima ed in forma più che mai l’ex moglie di Francesco Totti, che si gode gli eventi mondani della Costa Smeralda e soprattutto la presenza del compagno Bastian, con cui si diverte e si può dimenticare delle tante critiche e polemiche piovute addosso negli ultimi tempi.

A settembre infatti Ilary Blasi dovrà tornare in aula assieme ai propri legali proprio per rispondere riguardo alla questione dei rolex eventualmente sottratti all’ex marito ed ex capitano della Roma. Ovviamente con la speranza di rivederla anche in televisione, dove difficilmente avrà spazi importanti nel palinsesto. Infatti Ilary non sarà la conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.