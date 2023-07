Napoli, infortunio e tegola: si è fatto male subito in ritiro, le condizioni

Sono i primi giorni di ritiro per il Napoli e, la squadra allenata da Rudi Garcia, si trova coinvolta nella notizia sull’infortunio.

È successo nel corso dell’allenamento odierno, nella seduta pomeridiana, dopo un contrasto di gioco. È rimasto a terra, con lo staff medico che ha prestato soccorso al calciatore di Rudi Garcia, nel corso dell’allenamento a Dimaro.

Rudi Garcia ha dovuto fare i conti con il primo problema legato all’infortunio in casa Napoli, con i tifosi in apprensione dopo che sui campi di allenamento il calciatore è finito curato dallo staff medico.

Napoli, infortunio e tegola: è successo in ritiro, un titolare è finito KO

Primo problema e prima tegola, infortunio per il calciatore del Napoli che nel corso dell’allenamento odierno, ha subìto una botta alla caviglia.

Un titolare è finito KO nell’allenamento odierno, la nuova era al Napoli di Rudi Garcia parte con un infortunio che tiene in apprensione il popolo partenopeo.

Nel corso del pomeriggio, Juan Jesus è finito KO per infortunio. Il giocatore, a seguito della botta subita, ha terminato la sua sessione di allenamento anzitempo. Non ha continuato ad allenarsi e ha abbandonato il terreno da gioco.

Napoli, infortunio Juan Jesus: le condizioni

Ad oggi è considerato il difensore titolare del Napoli, perché non è da dimenticare la partenza imminente di Kim Min-Jae, con destinazione Bayern Monaco, che porta Juan Jesus ad essere il primo elemento di Rudi Garcia.

Secondo quanto riferito dai colleghi di SpazioNapoli, nel corso dell’allenamento pomeridiano ci sarebbe stato un infortunio a seguito di un contrasto di gioco. Stando a quelle che sono le notizie che filtrano però, la tegola sarebbe momentanea considerando che l’infortunio potrà smaltirlo nel corso dei prossimi giorni, Rudi Garcia a stretto contatto con lo staff medico avrà l’esito degli esami che presumibilmente Juan Jesus svolgerà nel corso della mattinata di domani.

Juan Jesus KO: il Napoli deve agire nel calciomercato

Il KO di Juan Jesus deve essere fungere come una sorta di allarme per il Napoli che, ora, è dunque costretto a muoversi, ed anche con discreta fretta, in questo calciomercato per regalare a Rudi Garcia un nuovo difensore centrale.

In attesa di capire quali saranno i tempi di recupero del brasiliano, che come detto ad oggi è considerato il titolare del Napoli, il club di De Laurentiis continua nel suo casting parsimonioso alla ricerca di chi sarà il sostituto di Kim Min Jae.

La lista di Meluso e del presidente è ricca di nomi interessanti, ma il preferito ad oggi parrebbe essere sempre e comunque Max Kilman del Wolverhampton, classe ’97 che il club inglese valuta almeno 35 milioni di euro. La trattativa al momento pare essere complicata, ed è anche per questo che non si escludono altri nomi per il Napoli.