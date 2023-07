Calciomercato: colpo di scena, Vlahovic al posto di Hojlund

Arrivano nuovi aggiornamenti di calciomercato per quanto riguarda il valzer di attaccanti. A sorpresa, il club potrebbe decidere di sostituire Hojlund con Vlahovic.

Calciomercato in affanno per la Juventus che ha necessità di vendere qualche giocatore. Giuntoli è a lavoro per sbloccare la cessione di Vlahovic, nelle ultime ore è uscita fuori una nuova pretendente che potrebbe decidere di investire i soldi di Hojlund per prendere l’attaccante di proprietà della Juventus: ecco tutti i dettagli su questo nuovo scenario di calciomercato.

Attualmente in ritiro con la Juventus, il futuro di Vlahovic potrebbe cambiare già nel corso della prossima settimana. La società ha necessità di vendere ed è per questo motivo che Giuntoli proverà a sbloccare l’affare grazie alla cessione dell’attaccante serbo che potrebbe favorire l’acquisto di Lukaku e Kessie. Intanto, emergono le prime indiscrezioni in merito alla decisione del club che nelle ultime ore è tornato a farsi sotto per Vlahovic che potrà sostituire Hojlund.

Calciomercato: Vlahovic al posto di Hojlund, lo scenario

Valzer di bomber in vista. Lukaku è in attesa di una chiamata della Juventus. L’attaccante belga sta aspettando a Londra con Giuntoli che ha già un accordo sia con il Chelsea che con il giocatore che potrebbe arrivare in bianconero una volta conclusa l’operazione per la cessione di Vlahovic.

E’ il portale tmw a rilanciare la clamorosa indiscrezione di calciomercato relativa all’affare di mercato con Vlahovic pronto a prendere il posto di Hojlund. Il Manchester United, considerate le difficoltà ad arrivare all’attaccante danese dell’Atalanta, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di acquistare dalla Juventus il bomber serbo.

Nell’ultima settimana, l’Atalanta ha rifiutato una proposta da 70 milioni di euro per Hojlund. La richiesta dei neroazzurri è di 80 più bonus. Una cifra considerata elevate e che sta bloccando l’operazione. Ecco perché dalle parti di Manchester si inizia a valutare la posizione di Dusan Vlahovic, che è in uscita dalla Juventus. I Red Devils potrebbero decidere di cambiare obiettivo e puntare tutto sull’attaccante bianconero.

Calciomercato Juventus: su Vlahovic Manchester United, Psg e Real Madrid

Aumenta, dunque, la lista delle pretendenti per Dusan Vlahovic. Dopo Psg e Real Madrid, anche il Manchester United sta facendo un pensierino per il serbo che può lasciare la Juventus per una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Giuntoli attende il via libera per poi chiudere l’affare Lukaku con il Chelsea e tentare l’assalto a Kessie per il centrocampo. Sullo sfondo anche l’ipotesi David del Lille, che è il piano B del dirigente ex Napoli che potrebbe decidere di acquistare il canadese e portarlo alla Juventus anche a prescindere di Lukaku.