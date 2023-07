Calciomercato: dalla Russia alla Serie A, è il colpo della big

Colpo dalla Russia: la big di Serie A fa sul serio ed ha messo nel mirino il giovane talento del calcio russo. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

Nuove indiscrezioni di calciomercato che riguardano il club di Serie A. La società, sempre attenta al mercato dei giovani, ha individuato un nuovo potenziale crack. Il calciatore arriva direttamente dalla Russia. Sotto contratto con la Dinamo Mosca, il classe 2003 è già pronto per la Serie A.

C’è una società di Serie A che guarda al mercato russo per rinforzare la propria squadra. Il club ha necessità di prendere un centrocampista e nelle ultime ore il presidente ha sondato la disponibilità del giovane russo. Classe 2003, è cresciuto nella Dinamo Mosca con cui ha esordito all’età di 17 anni. Nonostante la giovane età ha già messo a segno 14 gol e 22 assist nella massima serie del campionato russo. Adesso per lui possono aprirsi le porte della Serie A: c’è una big che è pronta a portare in Italia il calciatore.

Calciomercato: nuovo colpo della big, arriva dalla Russia

In passato il club ha già messo a segno colpi del genere. La società non è nuova a trattativa del genere, il presidente è pronto ad investire su giovani talenti. Per questa ragione, sta andando avanti la trattativa per l’arrivo in serie A di Arsen Zakharyan.

Considerate le difficoltà per arrivare a Zielinski, la Lazio ha messo nel mirino Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca. Ecco le parole di Claudio Lotito che ha reso noto i problemi per arrivare all’esperto centrocampista del Napoli.

“Ha 29 anni ed il contratto con il Napoli in scadenza. Quanto può costare Zielinksi? Io ho offerto 20 milioni più bonus ma loro hanno detto no. Adesso l’offerta scende. Lui vorrebbe venire, comunque io un altro l’ho già preso. Speriamo di chiudere in settimana”, così Lotito durante un colloquio con i tifosi dal ritiro di Auronzo. Quel qualcuno potrebbe essere Zakharyan della Dinamo Mosca che è entrato nella lista della Lazio per questo calciomercato estivo 2023. Il classe 2003 è considerato in patria un grande talento, per lui potrebbero spalancarsi le porte del campionato italiano.

Zakharyan al posto di Milinkovic, il piano della Lazio per prendere il nuovo centrocampista

Lotito è pronto a scommettere sul giovane talento russo, che s’è già messo in mostra nel corso dell’ultimo campionato. Il giocatore di proprietà della Dinamo Mosca è pronto a lasciare il suo paese per trasferirsi in Europa. Una trattativa lampo con la società intenzionata a chiudere l’operazione e a portare alla Lazio Arsen Zakharyan, che molto presto potrebbe diventare un nuovo centrocampista biancoceleste. Il Messaggero ha svelato anche le cifre, il calciatore può arrivare per 15 milioni di euro.