Mbappé in Serie A: bomba dalla Francia

Clamorosa bomba dalla Francia: Kylian Mbappé in Serie A. Il giocatore transalpino è pronto ad approdare nel nostro campionato.

Kylian Mbappé in Serie A è un sogno di mezz’estate oppure di un obiettivo concreto. Il giocatore è ormai in rotta del PSG e per questo motivo è pronto ad approdare in una nuova squadra diversa per rilanciarsi.

Secondo quanto riferito da L’Equipe, Mbappé è finito nel mirino di una squadra di Serie A in questo calciomercato. Si tratta di una ipotesi molto importante e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se ci sarà o no questa opportunità.

Calciomercato: Mbappè in Serie A, i tifosi sognano in grande

Kylian Mbappé è pronto ad approdare in una nuova squadra con la formula del prestito. Il Paris Saint-Germain ha aperto alla possibilità di un addio temporaneo per poi valutare con attenzione la cessione a titolo definitivo la prossima stagione. Si tratta di una opzione da considerare con attenzione nel giro poco tempo considerando che i transalpini non hanno nessuna intenzione di tenerlo ancora per diverso tempo per poi iniziare a valutare il sostituto.

In particolare, l’Inter starebbe valutando la possibilità di acquistare Mbappé in questo calciomercato estivo. I nerazzurri sognano l’opportunità di piazzare un colpo di alto livello e per questo motivo vedremo se alla fine ci sarà o no la fumata bianca. L’opzione per vederlo in Serie A naturalmente è solamente quello di un prestito e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente per Mbappé il nostro campionato rappresenta l’occasione di rilanciarsi dopo un periodo non facile e misurarsi in un calcio completamente differente. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà questa fumata bianca oppure no.

Mercato: l’Inter pensa a Mbappé

L’Inter sta pensando a Mbappé per rinforzarsi in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità assolutamente importante, ma non facile visto che le offerte non mancano e l’opportunità di altre big.

Naturalmente bisognerà capire se realmente il PSG aprirà al prestito oppure confermerà la propria volontà di darlo via a titolo definitivo. Si tratta di una opzione da considerare nelle prossime settimane e vedremo cosa accadrà.