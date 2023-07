Colpo Carlos Augusto: l’annuncio cambia tutto

Carlos Augusto è uno dei terzini più ricercati sul mercato italiano. Il brasiliano ora potrebbe realmente partire, come confermato da poco.

Nell’ultima stagione una delle formazioni di Serie A che ha sorpreso maggiormente, per qualità di gioco e risultati, è sicuramente stata quella del Monza. Ovvero la debuttante del massimo campionato, capace di guadagnarsi una salvezza meritata con ampio anticipo.

Tanti anche i talenti messi in evidenza dalla squadra brianzola, prima allenata da Giovanni Stroppa e successivamente passati nelle giovani e sapienti mani di Raffaele Palladino. Il calciatore forse che ha guadagnato maggiore visibilità e risonanza dopo l’ultima annata a Monza è stato il terzino Carlos Augusto.

Laterale mancino, classe ’99, per qualità tecniche e continuità di corsa il brasiliano è stato subito indicato da tutti come un calciatore di spessore. Non a caso è finito nel mirino delle big italiane, in particolare da quelle in cerca di un rinforzo sulla fascia sinistra in vista della prossima stagione.

Palladino lascia andare Carlos Augusto: “Il suo bene è giocare in un grande club”

Il Monza, società molto ambiziosa guidata dall’esperienza di Adriano Galliani in dirigenza, punta in alto. Per questo motivo il desiderio numero uno dei brianzoli sarebbe quello di trattenere i talenti di maggior spessore, tra cui anche Carlos Augusto.

Ma mister Palladino in qualche modo ha fatto intendere di essere consapevole della possibile partenza del brasiliano 24enne. Il tecnico del Monza ha annunciato pubblicamente che Carlos Augusto meriterebbe di giocare in futuro in una big di Serie A ed il suo Monza potrebbe farci poco o nulla. “Mi auguro che rimanga da noi – ha detto Palladino – Ma capisco le dinamiche di mercato. Se il suo bene è giocare in un grande club è giusto che possa andare via”.

Un po’ il destino di tutti i giovani calciatori di talento che si esprimono in una squadra di provincia e cominciano ad essere cercati dai top club. Carlos Augusto è finito soprattutto nel mirino dell’Inter, che da tempo segue il brasiliano come alternativa a Federico Dimarco sull’out mancino.

Le parole di Palladino appaiono come un via libera alla trattativa, ma prima l’Inter deve risolvere un problema interno. Ovvero riuscire a piazzare due calciatori come Robin Gosens, che finora ha deluso nella sua esperienza nerazzurra, e Valentino Lazaro, quest’ultimo di rientro dal prestito al Torino. Una volta ceduti, l’Inter potrebbe fare sul serio per Carlos Augusto.