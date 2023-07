Calciomercato, primo colpo del Napoli: via libera di Garcia

Il calciomercato del Napoli sta finalmente entrando nel vivo dopo tante settimane di stallo. I campioni d’Italia hanno da che recuperare terreno rispetto alle altre concorrenti che tanto si stanno rinforzando quest’estate, vedi il Milan.

Il club azzurro non parrebbe avere però tantissima fretta, anche perché c’è davvero poco o nulla da fare in questo calciomercato. L’unico obiettivo, vero, di De Laurentiis è quello di andare ad allungare e rinforzare anche nelle seconde linee la rosa di Rudi Garcia, volontà che presto potrebbe essere esaudita visti gli ultimi movimenti registrati dalle parti del ritiro azzurro di Dimaro.

Stando a quanto riportato, infatti, il Napoli sarebbe pronto a chiudere -finalmente- il primo colpo della sua estate di calciomercato dopo aver ricevuto anche l’okay definitivo di Rudi Garcia all’operazione.

Napoli, primo colpo dei campioni d’Italia: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che dopo settimane di stallo si sarebbe finalmente iniziata muovere una volta definita l’operazione relativa all’uscita di Kim Min Jae. I soldi incassati dal Bayern Monaco verrano reinvestiti quest’estate da De Laurentiis per andare a rinforzare e completare la rosa di Rudi Garcia, che nelle prossime ore potrebbe accogliere un nuovo giocatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli è ad un passo dal battere il primo colpo del suo calciomercato estivo, visto che l’accordo per il trasferimento in azzurro dell’esterno sembrerebbe essere stato raggiunto in giornata. Operazione, dunque, in dirittura d’arrivo, per la cui chiusura sarebbe stata decisiva l’ultima parola di Rudi Garcia, che dopo un primo momento di scetticismo avrebbe dato il suo okay definitivo all’arrivo del giocatore.

Cambia ancora una volta il vice Di Lorenzo al Napoli. Stando dunque a quanto riportato da Il Corriere di Verona, è davvero questione di giorni prima che Davide Faraoni possa diventare un nuovo giocatore del club campione d’Italia in questo calciomercato.

Napoli, è fatta per Faraoni: le cifre e dettagli

Nei prossimi giorni Davide Faraoni saluterà il Verona per raggiungere in ritiro la sua prossima squadra, il Napoli. I campioni d’Italia, infatti, in queste ore avrebbero raggiunto con gli scaligeri l‘accordo definitivo per il passaggio in azzurro dell’esterno italiano che, alla corte di Rudi Garcia, svolgerà il ruolo di vice Di Lorenzo.

Per il Napoli si tratta di un’operazione a titolo definitivo da 2 milioni di euro più bonus, con Faraoni che invece firmerà un triennale.

Napoli, l’arrivo di Faraoni libera Zanoli: via in prestito

L’arrivo di Davide Faraoni libera Zanoli in questo calciomercato. Con la firma dell’oramai ex capitano del Verona il Napoli e Rudi Garcia potrebbero dare il via libera per l’uscita in prestito del ragazzo del vivaio azzurro, che in questa stagione potrebbe andare a fare esperienza al Genoa.