L’Arabia aiuta il Napoli: ‘colpo in uscita’ per gli azzurri

L’Arabia Saudita dà una mano al Napoli che a breve farà una cessione molto remunerativa sul piano dei costi: tutti i dettagli

Il Napoli sta vivendo un periodo molto particolare del suo mercato. Tra poco inizierà il campionato e Aurelio De Laurentiis non ha ancora acquistato il centrocampista che serve a Rudi Garcia.

Inoltre, c’è la questione di ben tre rinnovi che non è ancora conclusa: Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Il primo è in scadenza 2025, gli altri due l’anno prossimo. Eccetto il centravanti, il presidente vorrebbe rinnovare al ribasso Zielinski e Lozano e soprattutto il messicano non è proprio convinto di questa soluzione.

Lozano è stato seguito a lungo dai Los Angeles FC, che non hanno trovato l’accordo con il Napoli. La sessione di mercato in MLS si è conclusa, dunque il trasferimento potrebbe concretizzarsi soltanto a gennaio. Ma vista la scadenza del contratto del Chucky il 30 giugno 2024, De Laurentiis non vuole perderlo a costo zero e difficilmente lo libererà senza un conguaglio economico.

Tra l’altro, la richiesta del Napoli per cedere Lozano si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Forse troppo alta, considerando che l’attaccante messicano percepisce già 4,5 milioni a stagione, ha il contratto in scadenza e non è certo un goleador che vince le partite da solo. Questo, dunque, non porta grossi benefici durante le trattative.

Napoli, Lozano verso l’Arabia Saudita

Sta di fatto che il Napoli e Lozano vogliono separarsi e attendono, entrambi, un’offerta convincente. L’unica parte del mondo che può garantire 15-20 milioni di euro al Napoli e un ingaggio superiore a quello attuale al Chucky è l’Arabia Saudita. Quel posto magico dove i giocatori riescono a strappare stipendi monstre, pur uscendo dai radar del calcio europeo.

Lozano avrebbe voluto Los Angeles, sia perché nel 2026 c’è il Mondiale in USA, Messico e Canada e quindi sarebbe testimonial ufficiale, sia per l’ingaggio da 5,5 milioni a stagione. L’unica soluzione che può far felici tutti è qualche club del fondo PIF che vuole un esterno offensivo integro fisicamente e nel pieno della sua maturità calcistica.

Un aiuto molto gradito al Napoli, che a quel punto avrebbe campo libero per puntare su un esterno come Tete dello Shakhtar o Edon Zhegrova del Lille. Giocatori più giovani del Chucky, che avrebbero possibilità di esplodere in un campionato di prima fascia come la Serie A. Nel frattempo, De Laurentiis attende l’offerta che Barry Whelan, agente di Lozano, deve portare nei prossimi giorni.