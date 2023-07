Calciomercato Milan, blitz di Furlani: accordo con l’attaccante

Il Milan continua nel suo processo di rafforzamento della rosa di Stefano Pioli in questo calciomercato. Dopo aver già chiuso ben quattro colpi in queste settimane, i rossoneri sono pronti ad affondare il colpo anche per l’attaccante.

Come al solito decisivo l’operato dell’amministratore delegato Giorgio Furlani che, in un blitz nella serata di ieri, è riuscito ad anticipare la concorrenza per il giocatore riuscendo a raggiungere l’accordo con il bomber.

Il primo passo verso il soddisfacimento delle richieste di Stefano Pioli è stato dunque completato. Ora c’è “solo” da trovare l’accordo col club del giocatore che, però desideroso di vestire la maglia del Milan, potrebbe spingere per un suo trasferimento ai rossoneri in questo calciomercato, giocando anche un ruolo fondamentale nel gioco strategico delle cifre per questo ipotetico affare, che al momento sarebbero abbastanza elevate.

Ultim’ora Milan: accordo raggiunto con il bomber

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan che, dopo aver chiuso Reijdners lo scorso week-end, continua a lavorare per regalare a Stefano Pioli altri innesti di spessore per completare e rinforzare la rosa rossonera. Chiusi già 4 colpi, manca ancora tanto prima che il tecnico milanista possa ritenersi soddisfatto, visto che ci sono ancora alcune posizioni, e reparti, sui quali dover investire.

Uno di questi reparti dei quali si parla è sicuramente l’attacco, sul cui fronte la dirigenza del Milan starebbe lavorando con attenzione per portare a Milanello soprattutto una nuova prima punta, un rapace d’aria, capace di alternarsi e/o sostituire Olivier Giroud, dato che il francese non può continuare a reggere da solo tutto il reparto offensivo rossonero. A fronte di questo nel corso delle scorse settimane tanti nomi interessanti sono stati accostati al Milan, ma la preferenza di Furlani, Moncada e tutta l’area tecnica è sempre stata una, come dimostrato anche dagli importati movimenti registrati nelle ultime ore.

Stando infatti a quanto riportato da Sacha Tavolieri sul proprio profilo Twitter, dopo un contatto nella serata di ieri, il Milan ha raggiunto un accordo di massima con Mehdi Taremi in questo calciomercato. Nonostante sia extracomunitario, l’attaccante del Porto rappresenta essere la prima scelta dei rossoneri per andare a completare il reparto avanzato di Stefano Pioli.

Accordo con Taremi: il Milan deve ora trattare col Porto

Il primo passo verso la nuova prima punta il Milan l’ha fatto, anche perché l’accordo di massima con Taremi i rossoneri l’hanno raggiunto. Ora viene però la parte più difficile, trattare col Porto, che ad oggi si è dimostrato essere un avversario assai ostico, sia in campo che fuori.

Inizialmente partito da una valutazione di 25 milioni per il suo attaccante, i Dragoes hanno ora deciso di stravolgere completamente le carte in tavola aumentato il prezzo del cartellino dell’iraniano a 30 milioni di euro.

Se il Milan vuole Taremi deve dunque -almeno- avvicinarsi a queste cifre, che non sono neanche lontanamente comparabili ai 15 milioni verbali offerti nelle scorse ore -ovviamente rifiutati dal Porto.

Milan, c’è concorrenza su Taremi: lo vuole anche una big di Serie A

Il Milan non è l’unica squadra sulle tracce di Mehdi Taremi in questo calciomercato, anche perché sull’attaccante iraniano del Porto si sarebbe iniziato a muovere anche l’Inter dopo aver abbandonato la pista Romelu Lukaku. Un nuovo derby di mercato è dunque pronto ad infuocarsi nelle prossime settimane, con i rossoneri che potrebbero tanto avere la meglio come essere di nuovo beffati. Staremo a vedere.