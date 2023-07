Non solo Lukaku, la Juve piazza un altro colpo in casa Chelsea: che nome

La Juventus continua a guardare in casa Chelsea, non soltanto per Romelu Lukaku: dai ‘Blues’ potrebbe infatti arrivare un altro colpo

Le evoluzioni di calciomercato degli ultimissimi giorni hanno sparigliato le carte e aperto la porta a colpi di scena che sembravano imprevedibili. Ma lo sappiamo, nella sessione estiva bisogna essere pronti a qualsiasi tipo di ribaltone. E così, Romelu Lukaku, che sembrava avviato verso l’ennesimo ritorno all’Inter, potrebbe vestire ora la maglia della Juventus.

Proprio quando i nerazzurri avevano finalmente trovato la quadra con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo del belga, per una cifra di 40 milioni di euro complessivi, la brutta sorpresa per loro. Non soltanto la Juventus stava trattando a sua volta con i ‘Blues’ il giocatore, pareggiando la proposta interista, ma lo stesso Lukaku si era fatto tentare dalla proposta e si era infatti reso irreperibile. Una doccia gelata per i vice campioni d’Europa, che, irritati, hanno mollato il colpo e lasciato strada libera ai bianconeri.

Per la Juventus, ora, si dovrà concludere la cessione di Vlahovic, per poter effettivamente andare all’assalto di Lukaku. Il serbo è finito in orbita Psg, tra i bianconeri c’è comunque fiducia di poter trovare una intesa soddisfacente per tutti al più presto e infatti Giuntoli avrebbe chiesto ai londinesi di pazientare solo alcuni giorni. Ma tra Juventus e Chelsea potrebbe avere luogo anche un’altra operazione. Del resto, i rinforzi di cui hanno bisogno i bianconeri non sono finiti e un altro profilo potrebbe interessare parecchio Allegri e soci.

Al Chelsea è stato un flop, ora deve riscattarsi: la Juventus ci pensa

Nelle fila dei londinesi, un altro giocatore in uscita è Marc Cucurella. L’esterno spagnolo, giusto un anno fa, era stato pagato la bellezza di 65 milioni di euro dal Brighton, ma non ha affatto rispettato le attese.

33 presenze totali senza incidere e una stagione conclusa anzitempo per un infortunio muscolare. A Stamford Bridge ci si aspettava tutt’altro giocatore e la cessione a questo punto è più di una ipotesi. Impossibile, del resto, per il Chelsea pretendere la stessa cifra sborsata, l’idea potrebbe essere quella di un prestito oneroso per valutare un eventuale rilancio del giocatore. Secondo il ‘Daily Mail’, la Juventus è in corsa, così come Newcastle e Atletico Madrid. Anche se in questo momento una trattativa vera e propria non sarebbe ancora in piedi.