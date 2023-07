Vlahovic minacciato dai tifosi: “Ti tagliamo tre dita”, il motivo

Il futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato potrebbe inevitabilmente passare per quanto successo nelle scorse ore. L’attaccante della Juventus, infatti, è stato minacciato da un gruppo di tifosi addirittura al di fuori dello stadio.

Una situazione surreale questa che, ovviamente, fa riflettere le parti in gioco in vista di un possibile trasferimento dell’attaccante quest’estate. Quanto successo rischia infatti di far tornare sui propri passi Vlahovic che, dal lasciare sicuramente la Juventus, rischia clamorosamente di rimanerci per spiacevoli fattori extra campo.

Senza neanche ritegno i tifosi protagonisti di questa minaccia hanno anche fatto girare sul web lo striscione dedicato al serbo, con tanto di frase “Ti tagliamo tre dita”, che insomma non ha bisogno di alcuna spiegazione.

Juventus, Vlahovic è stato minacciato: le ultime

Dusan Vlahovic nelle ultime settimane è al centro di importanti questioni di calciomercato, dato che un suo ipotetico trasferimento dalla Juventus potrebbe essere uno dei più ricchi ed importanti di questa sessione. Dopo alcune divergenze con Max Allegri, infatti, il giovane attaccante serbo avrebbe deciso di chiudere baracca a Torino per ripartire altrove, scenario che è stato accolto con “entusiasmo” anche dalla stessa Juventus ma che potrebbe incredibilmente venire meno da un momento all’altro, visto che il numero 9 bianconero è stato protagonista di uno spiacevole episodio extra calcistico.

Nella giornata di ieri, infatti, Vlahovic è stato vittima di una minaccia tutt’altro che tranquilla per mano di un gruppo di tifosi che, presentatosi fuori dallo stadio, hanno esposto uno striscione nei confronti del serbo sul quale c’era scritto: “Ti tagliamo tre dita“. Un’immagine spregevole che ha fatto immediatamente il giro del web e che potrebbe inevitabilmente gravare anche sul futuro dello stesso ragazzo.

A riportare questo episodio, fra gli altri, è stato anche Juve Canal sul proprio profilo Twitter, che allegando la foto dello striscione ha specificato e spiegato come siano stati i tifosi del PSG a minacciare Dusan Vlahovic, gli stessi che nelle prossime settimane potrebbero accoglierlo come nuovo bomber della squadra.

I tifosi del PSG minacciano Vlahovic: il motivo

“Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita”. Questo è stato scritto sul tanto discusso striscione che i tifosi del PSG hanno esposto contro Dusan Vlahovic nella giornata di ieri. Ciò è conseguenza ad un “incidente” passato in cui l’attaccante della Juventus, in occasione dei festeggiamenti della Serbia per la qualificazione allo scorso Mondiale in Qatar, è stato immortalato mentre indossava una maglietta che mostrava il Kosovo come parte integrante della mappa serba con tanto di celebrazione delle famosissime “tre dita” -citate proprio dai tifosi del PSG– che si dice simboleggiassero la “vittoria serba”

Vlahovic-PSG, è già scontro: salta tutto?

L’avventura di Dusan Vlahovic al PSG deve ancora iniziare e rischia già di essere terminata. Lo schieramento dei tifosi parigini contro l’attaccante serbo potrebbe infatti portare il giocatore della Juventus a valutare altre opzioni per il suo futuro, scartando completamente quella parigina a favore di altre, nonostante questa sembra fosse quella più accreditata.

Nelle prossime ore sicuramente si riuscirà a capire meglio la situazione, con Vlahovic che neanche nel calciomercato riesce a trovare un pò di pace.