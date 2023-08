Milan: altri 3 acquisti, il club fa gioire i tifosi

Notizie di calciomercato che riguardano il futuro del club rossonero con il Milan pronto a chiudere altri nuovi acquisti in questa sessione estiva per accontentare tifosi e allenatore.

E’ arrivata la svolta nel progetto rossonero con il club che ha deciso di andare a piazzare colpi importanti con nuovi arrivi che potessero dare un volto diverso alla squadra allenata da Stefano Pioli.

Decisive le prossime ore per capire come andrà a finire questa vicenda. Perché ora ci sono aggiornamenti importanti che riguardano le nuove mosse di mercato del club rossonero.

Calciomercato Milan: nuovi acquisti in arrivo

Ci sono sicuramente importanti novità che riguardano il club rossonero che in questi mesi di mercato si è mosso in maniera decisa e astuta, anticipando anche la concorrenza di tanti club che potevano completare le trattative andando a beffare la società. Ora ci sono degli sviluppi che riguardano queste mosse strategiche fatte dal Milan che dopo gli acquisti di Chukwueze, Pulisic, Reijnders, Loftus Cheek, Okafor, Luka Romero e Sportiello sta completando anche altri arrivi.

Idee piuttosto chiare da parte della società che ha bisogno di completare le altre operazioni che possano andare a definire gli affari in vista delle prossime settimane. Ci sono importanti sviluppi che riguardano quello che può piacere al Milan in vista della nuova stagione. Perché sono almeno altri tre i ruoli che vuole ricoprire il club con dei rinforzi che possano dare la svolta al progetto attuale.

Molto poi dipenderà dall’allenatore e da come, appunto, Stefano Pioli possa riuscire ad inserire tutti i nuovi giocatori nei meccanismi del Milan in poco tempo, per ottenere i risultati il prima possibile. Ora giungono nuove voci di mercato per questo tipo di situazione.

Milan: tre nuovi acquisti, priorità al difensore

Il Milan sta provando a chiudere nuovi acquisti. Sono ben tre i giocatori che possono arrivare con la società che farebbe esultare i tifosi e non solo, anche lo stesso allenatore attuale del club. Perché dal calciomercato attuale, prima della fine di agosto, possono arrivare un nuovo difensore centrale, un terzino sinistro vice Theo Hernandez e una punta giovane se Colombo dovesse lasciare il club di nuovo in prestito.

La priorità però resta quella del difensore centrale con il Milan che può andare a chiudere per il prestito di Clement Lenglet, difensore 28enne che ha giocato in prestito al Tottenham 33 partite stagionali per poi rifare ritorno al Barcellona che è pronto a cederlo.

Milan: le alternative giovani in difesa

Lenglet può arrivare al Milan in prestito o per circa 10 milioni. L’alternativa è valorizzare i giovani in rosa come Jan-Carlo Simic, 18enne colonna della Primavera che Pioli ha apprezzato nella tournée americana. L’altro sarebbe Clinton Nsiala, altra promessa del vivaio di 19 anni.