Il Manchester United è pronto a costruire un grande colpo. L’obiettivo è quello di tornare a competere ai massimi livelli, tanto in Premier League quanto in ambito europeo. Adesso la Serie A si prepara a salutare un calciatore di alto profilo, che dunque si accasa al Manchester United.

Tra i grandi protagonisti del mercato internazionale c’è ormai da decenni sempre il Manchester United. Dal momento dell’addio di sir Alex Ferguson, infatti, il club non è più riuscito a tornare ai fasti di un tempo. Con l’arrivo di ten Hag, però, le cose sono migliorate ed ora non hanno alcuna intenzione di fermarsi in questo processo di crescita. Ora i Red Devils sono pronti a fiondarsi su un talento della nostra tanto amata Serie A. La svolta è arrivata in maniera sorprendente nelle ultime ore ed ora la trattativa può essere condotta in porto in maniera molto rapida.

Red Devils, colpo dalla Serie A

Ha bisogno di diversi rinforzi lo United, che sa che la strada per tornare in vetta in Premier League è molto lunga e piena di insidie. Non c’è più, infatti, solo il Manchester City come punto di riferimento, ma anche l’Arsenal l’anno scorso ha impressionato tutti. E per giunta sta facendo un mercato sensazionale.

C’è bisogno di un rinforzo nella mediana a due ed in tal senso gli occhi sono finiti ancora una volta su Amrabat della Fiorentina. Per rendere possibile il suo approdo in Inghilterra, però, serve la cessione di uno tra Fred e van De Beek ed in tal senso arrivano sviluppi. Stando a quanto raccontato dal quotidiano sportivo “Turk Time“, il brasiliano si sta avvicinando al Galatasaray, che ha presentato anche una offerta ufficiale per garantirsene le prestazioni. Nel momento in cui l’ex Shakhtar Donetsk sarà ceduto, allora si partirà all’assalto del mediano della Fiorentina.

Amrabat al Manchester United

Il marocchino era stato seguito molto da vicino in passato anche dal Barcellona, ma alla fine aveva avuto la meglio la volontà della Fiorentina di trattenerlo per ancora sei mesi. Adesso l’addio, complice anche la volontà del calciatore di non rinnovare, è praticamente inevitabile. In tal senso, però, servirà una offerta da circa 30 milioni di euro per ottenere il sì dei toscani.