Calciomercato, il colpo è De Ketelaere: destinazione a sorpresa

Dopo l’ultima deludente stagione, nel corso della quale su di lui si erano create tantissime aspettative, Charles De Ketelaere è pronto a ripartire e dimostrare tutte le sue qualità, ma non al Milan.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, infatti, il belga è pronto a lasciare Milanello dopo appena una stagione visto e considerato che Stefano Pioli non punta più così tanto su di lui. Rimanere in rossonero sarebbe a questo putto contro produttivo per il proseguo della sua carriera, ed è per questo che De Ketelaere avrebbe iniziato a sondare diverse squadre nel quale poter approdare, dando priorità e preferenza, a sorpresa, ai nerazzurri, che nonostante i numeri pietosi registrati in questa stagione hanno sempre mostrato interesse nei confronti dell’ex Brugge.

Calciomercato Milan, vogliono De Ketelaere: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Charles De Ketelaere in questo calciomercato, visto che, a quanto pare, la sua permanenza nella Milano rossonera è fortemente in bilico. Dopo aver deluso anche all’Europeo U21 con la maglia del Belgio, dove invece si sperava che potesse ritrovarsi, il Milan ha deciso di mettere sul mercato De Ketelaere, valutando una sua uscita solo ed unicamente difronte ad offerte importanti.

Nonostante tutte le difficoltà del caso, comunque, potrebbe non essere complicatissimo piazzare il belga altrove in questo calciomercato per Furlani e Moncada, visto che sull’ex Brugge ci sarebbe l’interesse di diverse squadre in giro per l’Europa ma, e forse soprattutto, in Serie A. Ed è proprio in Italia che il classe 2001 potrebbe rimanere a giocare, visto che il club nerazzurro sembrerebbe essere realmente intenzionato a dare una seconda chance a De Ketelaere, salvandolo così dalle grinfie dell’ambiente Milan che non pare abbia più pazienza nei suoi confronti.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è l’Atalanta il club che avrebbe mostrato interesse ad una possibile operazione legata al futuro del trequartista belga, per il quale il Milan sarebbe disposto ad ascoltare, comunque, solo offerte importanti, ancora di più in questo caso, dove a cercare De Ketelaere è una diretta concorrente.

La Dea segue CDK: ecco quanto chiedono i rossoneri

Dopo un’europeo sottotono i rossoneri sono disposti a cedere Charles De Ketelaere in questo calciomercato, ma il Milan lo farà solo ed unicamente alla sue condizioni, soprattutto economiche, che tutto sommato sono anche importanti.

Stando alle ultime notizie, infatti, per lasciar partire De Ketelaere, in direzione Atalanta o chicchessia, Furlani chiede almeno 28 milioni di euro, evitando così la registrazione di un’esagerata minusvalenza a bilancio. Qualora nessuno dovesse accontentare queste richieste del Milan, Stefano Pioli è pronto a rivalutare il ragazzo.

De Ketelaere-Atalanta: la situazione

All’Atalanta piace Charles De Ketelare, ed anche tanto, ma al momento non si è andato oltre al mero interesse della Dea per il belga del Milan, anche -e forse soprattutto- pere le condizioni imposte dai rossoneri per l’uscita dell’ex Brugge. Stando alle ultime notizie, però, qualora il club di Via Aldo Rossi aprisse al prestito con diritto di riscatto per l’uscita di De Ketelaere la situazione potrebbe diventare interessante, visto che l’Atalanta a queste condizioni sarebbe disposta a trattare.