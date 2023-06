Zaniolo-Milan, clamorosa apertura: l’annuncio in diretta

Possibilità di vedere Nicolò Zaniolo in maglia Milan ancora piuttosto elevate. L’annuncio di poco fa sembra parlare chiaro.

È stato senza dubbio l’uomo più discusso e chiacchierato della sessione di mercato invernale. Nicolò Zaniolo ha fatto parlare di sé per la rottura improvvisa con la Roma e per la decisione di accettare la proposta del Galatasaray, dopo aver rifiutato la Premier League.

Zaniolo ha comunque ritrovato positività e buone prestazioni in quel di Istanbul. Infatti l’ex romanista ha realizzato alcuni bellissimi gol nella Superlig turca e si è di nuovo imposto con la maglia della Nazionale italiana, visto che il c.t. Roberto Mancini lo ha convocato e schierato nella Final Four di Nations League.

Il suo futuro sarà ancora tinto dei colori giallorossi del Galatasaray? Non è ancora dato saperlo, ma a parlare delle scelte di Zaniolo è stato il suo procuratore Claudio Vigorelli, intervenuto ai microfoni di TV Play. Molto interessanti le considerazioni dell’agente che attende proposte concrete per il classe ’99 italiano, il quale peraltro ha anche espresso una spiccata preferenza per la Juventus. Ma si sa, nel calcio il tifo conta poco se sei un professionista, e allora ecco aprirsi anche la possibilità di andare in altre squadre.

L’agente Vigorelli non si nasconde: “Milan squadra ideale per Zaniolo, ma…”

Vigorelli è dunque stato chiamato in causa per parlare delle scelte di Zaniolo, che si trova molto bene in Turchia ma che forse spera in un ritorno in futuro in Serie A. Intanto pianifica l’estate e si gode il relax delle ferie balneari.

“Nicolò si è ambientato subito in Turchia, anche se è un peccato non vederlo più giocare in Italia – ha ammesso candidamente Vigorelli – Stiamo bene dove stiamo anche se l’estate è lunga e vedremo cosa succede. Il Milan sarebbe la squadra ideale per lui? Tatticamente sì, ma non voglio entrare in questi discorsi…”

L’agente dunque non nega che un trasferimento al Milan possa essere la soluzione giusta per Zaniolo, visto che si ritroverebbe in un modulo a lui congeniale, il 4-2-3-1 di Stefano Pioli, oltre a ritornare in una big del campionato italiano.

E chissà che il club rossonero non possa realmente pensare a Zaniolo per il ruolo di ala destra. Infatti, dopo la cessione di Sandro Tonali per più di 70 milioni, il Milan può investire cifre importati per il mercato in entrata. Il favorito di Pioli per la fascia è il nigeriano Chukwueze, sul quale pesa lo status di extracomunitario. Zaniolo potrebbe rappresentare un’alternativa importante, anche se il Galatasaray chiede il pagamento della clausola rescissoria da 35 milioni di euro.