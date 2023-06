Calciomercato, hanno preso Dia: è ufficiale, il comunicato

Dopo l’ultima, importante, stagione in Serie A, Buolaye Dia è senza ombra di dubbio diventato uno dei profili più richiesti di questo calciomercato. Fra le tante squadre che lo hanno seguito in queste settimane, una è riuscita a chiudere questo incredibile colpo.

A confermarlo è stato lo stesso club tramite un comunicato ufficiale sui propri siti, dove con due semplici righe per l’appunto è stato ufficializzato il tanto discusso e trattato colpo Boulaye Dia. Il senegalese dunque arriva per rinforzare e completare il reparto offensivo della squadra, apportando quell’esperienza, quei gol e quelle qualità che il tecnico aveva esplicitamente richiesto alla sua dirigenza nelle scorse settimane.

Hanno preso Boulaye Dia, è ufficiale: c’è il comunicato

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Boulaye Dia in questo calciomercato, visto che il centravanti senegalese è oggetto di desiderio di tantissime squadre di Serie A. In queste settimane l’ex Villarreal è stato infatti accostato a diversi club italiani, chi con più insistenza e chi con meno, generando di conseguenza diverso movimento in questa sessione.

Con la stagione alle porte, però, Dia stesso ha deciso di affrettare i tempi valutando con chi fra le tante squadre propostegli firmare. Nelle preferenze dell’attaccante ovviamente c’era una sorta di gerarchie di preferenza alla quale dare importanza e sulla quale, alla fine, si sarebbe proprio basata la decisione finale di Boulaye. A fronte di questo si è passati dal tutto al niente, con il club che forte dell’okay del senegalese ha bruciato letteralmente le tappe trovando l’accordo sia col giocatore che con il Villarreal, chiudendo in giornata l’operazione ufficializzando anche il colpo.

Stando infatti a quanto si può apprendere dal comunicato ufficiale del club pubblicato sul sito, la Salernitana ha finalmente -ed ufficialmente- riscattato Boulaye Dia in questo calciomercato, versando nelle casse del Villarreal i già stabiliti 12 milioni di euro.

Dia è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana: il comunicato

In questo si può infatti leggere: “La Salernitana ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto sull’attaccante Boulaye Dia, che ha giocato in prestito nella squadra italiana nel corso della scora stagione. Buona fortuna Boulaye!”

La Salernitana riscatta Dia: quale futuro per l’attaccante?

La Salernitana ha dunque riscattato Boulaye Dia, ma l’impressione è che il senegalese nella prossima stagione non giocherà con la maglia granata. Sull’ex Villarreal si è infatti posata l’attenzione di diverse squadre di Serie A, Fiorentina su tutte, pronte a sedersi al tavolo con Iervolino per ingaggiare Dia.

Conscio della difficoltà di poter trattenere il senegalese ancora all’Arechi, il presidente della Salernitana ha fissato a 20 milioni di euro la base d’asta per l’attaccante di Paulo Sousa. Stabilito questo, ci sarà ora da capire chi fra Roma, Fiorentina e Napoli, sarà disposta ad accontentare le richieste economiche dei granata.