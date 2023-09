Calciomercato Milan: doppia cessione al fotofinish

Il Milan è stato senza ombra di dubbio la regina di questo calciomercato, anche perché il diavolo fino alle ultimissime battute della sessione si è preso la scena.

Contemporaneamente alla chiusura in extremis per l’arrivo in rossonero di Luka Jovic, che ricoprirà in rosa essenzialmente il ruolo che sarebbe dovuto essere stato di Taremi, Furlani e Moncada si sarebbero infatti resi protagonisti anche di una doppia improntate cessione al fotofinish.

Alla fine nessuno più sperava in un’operazione del genere da pare del Milan, ma con un colpo di coda i due dirigenti sono riusciti a piazzare in questo calciomercato anche gli ultimi due esuberi della formazione di Stefano Pioli.

Calciomercato, addio Milan: due cessioni al fotofinish

Il Milan in questo calciomercato si è preso la scena come nessun altro, mettendo a segno ben 10 operazioni in entrata che hanno decisamente rivoluzionato in positivo -ad oggi- la formazione di Stefano Pioli.

Il diavolo però non è stato bravo solo in questo, dato che nel corso di questa estate è infatti riuscito anche a sfoltire la rosa del tecnico emiliano da quei giocatori che oramai non avevano più nulla a che vedere col progetto tecnico del Milan. Con calma e perseveranza Furlani e Moncada sono dunque riusciti a piazzare -quasi- tutti gli esuberi in questo calciomercato, dando la possibilità a Pioli di poter arrivare così a lavorare con un organico completo in ogni reparto senza nessun giocatore scontento.

A dirla tutta questo scenario fino a poche ore prima della chiusura del calciomercato non sembrava essere possibile, dato che il Milan rischiava di rimanere con due giocatori sul ‘groppone’. Con un colpo di coda, però, proprio al fotofinish, la dirigenza rossonera è riuscita a definire due importanti cessioni, come confermato anche dai rispettivi dei club che hanno accolto gli ex Milan, ovvero quelle di Fode Ballo-Touré e Divock Origi, entrambi finiti in Premier League.