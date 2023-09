Si riducono l’ingaggio per la Juve: doppio colpo in chiusura

Si riducono l’ingaggio per la Juve. Il mercato è alle battute finali ma sembra che queste ultime ore potrebbero regalare altre novità dalle parti della Continassa.

Mancano poche ore al termine del calciomercato, ma qualcosa fra le big ancora si muove. Ancora pochi giri di lancette per tentare di portare a casa le ultime trattative condotte sul classico filo di lana.

Non è semplice, soprattutto per una società come la Juventus che, per acquistare, ha assoluta necessità di vendere. Moise Kean e, soprattutto, Filip Kostic rappresentano i due profili che potrebbero assicurare alla società bianconera i denari necessari per portare sollievo al bilancio.

Tante buone intenzioni lastricate dalla difficoltà rappresentata dallo scorrere inesorabile del tempo che potrebbe non permettere più l’avvio, e la felice conclusione, di una trattativa. Adesso è facile immaginare come Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna le proveranno tutte da qui fino al suono della sirena del calciomercato che suonerà, puntualissima, alle ore 20.00 di stasera.

Questo mercato così particolare per la Juventus ci ha insegnato come il risanamento del bilancio sia la strada maestra da seguire e come gli uomini-mercato della Juventus la percorrano non pensando soltanto alle cessioni ma anche pensando di tagliare in misura consistente il monte-ingaggi, ormai insostenibile.

Si riducono l’ingaggio per la Juve

Il monte-ingaggi della Juventus, e il suo abbattimento per rientrare nella “normalità gestionale”, è stato l’obiettivo numero uno della nuova dirigenza bianconera e del nuovo direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli.

Pronti e via sono già arrivati dei buoni risultati dal momento che i mancati rinnovi di contratto di giocatori quali Angel Di Maria, Leandro Paredes e Juan Cuadrado hanno comunque assicurato immediata aria fresca al bilancio bianconero. Ed i tagli al monte ingaggi possono proseguire anche proponendo dei prolungamenti di contratto con un ingaggio dimezzato.

E’ ciò che la Juventus ha intenzione di proporre al suo numero uno, Wojciech Szczesny, con contratto in scadenza nel 2025 a 6,5 milioni di euro netti annui e a Daniele Rugani, il cui contratto in scadenza nel 2024 assicura un ingaggio pari a 3 milioni di euro netti annui. Al difensore è stato proposto infatti un prolungamento fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio pari a 1,5 milioni di euro netti annui.

Adesso la palla passa a Rugani che dovrà valutare, insieme al suo agente, la proposta della Juventus e decidere se accettarla, o meno. In caso di risposta negativa del difensore le strade si divideranno al termine di questa stagione. Dopo otto anni.

