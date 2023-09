Roma, l’infortunio preoccupa Mou: condizioni e tempi di recupero

Quella di ieri per la Roma è stata una serata da dimenticare completamente, sia in campo che fuori. Oltre ad aver perso, male, nonostante il risultato corto, contro il Milan, il club giallorosso ha infatti anche perso uno dei suoi migliori giocatori per infortunio.

Questo non può far altro che aggravare ulteriormente la situazione, già non semplice di suo e che José Mourinho in qualche modo sta cercando di gestire. La realtà dei fatti parla però di uno Special One particolarmente preoccupato, anche perché le condizioni del suo giocatore non sono delle migliori.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Roma potrebbe perdere fare a meno del suo titolare per diverse giornate, visto e considerato che i tempi di recupero si prospettano essere lunghi.

Infortunio Roma, Mou preoccupato: le condizioni

C’è da trovare una contromisura a tutto questo, perché non è possibile che la Roma debba iniziare sempre la stagione con l’handicap degli infortuni a sfavore. Di chi è la colpa: del carico di lavoro di Mourinho o di uno staff atletico e medico non all’altezza della lupa? Molto probabilmente a questa domanda i tifosi giallorossi non riceveranno mai risposta, ma anche ieri sera è stato dimostrato che qualcuna nell’ingranaggio Roma non va.

Oltre ad aver perso sul campo, infatti, José Mourinho ha dovuto fare a meno anche di uno dei suoi titolari, uscito dolorante a causa di un infortunio che ha immediatamente attirato l’attenzione dello staff medico giallorosso. Inizialmente si credeva potesse essere una botta conseguenza di un precedente scontro di gioco, ma in un primo colloquio col giocatore ci si è invece subito resi conto che il problema in questione era di entità muscolare, l’ennesimo di questo inizio di stagione per la Roma.

Per fortuna di Mourinho ora c’è la sosta, ma le condizioni di Houssem Aouar sono da monitorare giorno dopo giorno, anche perché per l’algerino si tratta di un infortunio ai flessori della coscia sinistra, problema non nuovo in carriera per l’ex Lione.

Roma, problemi ai flessioni per Aouar: i tempi di recupero

Houssem Aouar ha dunque subito un infortunio ai flessori della coscia sinistra ieri durante Roma-Milan. Il centrocampista algerino, subito diventato parte fondamentale degli schemi di Mourinho, nei prossimi giorni verrà sottoposto ad una serie di esami clinici specifici per capire la reale entità del problema e scongiurare ogni possibilità di lesioni.

Fino a quel momento i tifosi giallorossi non possono fare altro che sperare che Aouar si sia fermato in tempo ieri sera non aggravando ulteriormente la situazione. La realtà dei fatti parla però di un infortunio da non sottovalutare, ed i cui tempi di recupero potrebbero essere discretamente lunghi.

Anche Aouar KO: Mou, di chi è la colpa?

Dopo Dybala e Renato Sanches anche Houssem Aouar è andato KO in casa Roma. Tanti potrebbero essere i colpevoli di questi molteplici infortuni, tutti di natura muscolare fra l’altro, a partire dallo stesso Mourinho, ma l’impressione è che la colpa possa essere data ad una condizione fisica e mentale non ancora ottimale, la stessa che ha portato la formazione giallorossa a racimolare solo un punto nelle prime tre di campionato. C’è bisogno dunque di invertire questo senso di marcia dalle parti di Trigoria, ed anche subito.