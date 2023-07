Inter, è la volta buona: arriva entro fine agosto

L’Inter sta per chiudere un colpo importante per la difesa: il top player può arrivare entro la fine di agosto.

Tra una cessione e l’altra, l’Inter sta piazzando qualche colpo qua e là per cominciare a dare ai tifosi l’idea di quella che sarà la nuova rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Da vice campione d’Europa in carica, infatti, la dirigenza in primis, ma anche la stessa società, non ha alcuna intenzione di presentarsi ai nastri di partenza con una squadra anche solo all’apparenza indebolita.

Per questo motivo gli uomini mercato nerazzurri stanno mettendo a segno, uno dietro l’altro, quei colpi in grado di riempire le caselle mancanti della rosa. E l’ultimo ad arrivare potrebbe essere un difensore top player in grado di sostituire Skriniar.

Fuori Edin Dzeko, dentro Marcus Thuram, fuori Marcelo Brozovic dentro Davide Frattesi. Anche André Onana sta per salutare, e verrà con tutta probabilità sostituito da un altro portiere di sicura affidabilità. C’è solo un giocatore, tra i titolari o semi-titolari, a non essere stato ancora rimpiazzato, ed è proprio il difensore centrale slovacco.

A quanto pare non c’è però grande fretta da questo punto di vista per Marotta. L’amministratore delegato non vuole farsi prendere per la gola e ha intenzione di aspettare il momento giusto per piazzare un colpo importante. Possibilmente, senza spendere una fortuna. E l’occasione potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, quando ormai le squadre saranno costrette ad abbassare le pretese pur di non mantenere in rosa calciatori poco coinvolti nel progetto tecnico.

Inter, che colpo in difesa: può arrivare entro agosto

La strategia del ‘condor’ Marotta sembra chiara. Il difensore ideale è stato individuato. E si tratta di un giocatore di grande esperienza, un campione che ha vissuto una stagione difficile nell’ultimo anno e ha bisogno di un rilancio. Qualora dovesse aprirsi uno spiraglio per ottenerlo a un prezzo ragionevole, l’Inter si farà trovare preparata. Altrimenti, punterà su un’alternativa di altrettanta affidabilità, come ad esempio Samuel Umtiti, fresco di rescissione con il Barcellona.

Con la Turchia deve avere un conto aperto l’Inter. Dopo aver perso a Istanbul la finale contro il Manchester City, e aver visto volare verso Istanbul un pilastro delle ultime due stagioni come Dzeko, la squadra nerazzurra potrebbe affiancare a Çalhanoğlu un altro nazionale turco: Merih Demiral.

L’ex difensore della Juventus ha vissuto una stagione non brillante all’Atalanta e potrebbe essere tentato da una nuova avventura, soprattutto in un club prestigioso come quello di Simone Inzaghi. Legato alla Dea da un contratto fino al 2026, viene valutato al momento 20 milioni di euro. Troppi per la dirigenza interista, che vuole però aspettare. E potrebbe attendere anche gli ultimi giorni di agosto per poter trovare uno sconto da parte della società orobica.

Una strategia rischiosa, ma che potrebbe rivelarsi vincente. La sensazione, infatti, è che anche con un’offerta più bassa, da 15 milioni di euro o anche meno, potrebbe arrivare la chiusura di un affare che garantirebbe al tecnico nerazzurro una riserva di sicura affidabilità e ancora con un grande futuro davanti, considerando che l’esperto centrale turco ha solo 25 anni.