Calciomercato Milan: nuovo acquisto dalla Juve, i dettagli

Nuovo acquisto per il Milan: arriva dalla Juventus. Svelate le ultimissime riguardo il calciomercato dei rossoneri.

Milan scatenato in questa fase di mercato. Il club nelle ultime ore ha fatto un sondaggio con la Juventus per il trasferimento del giocatore in rossonero. L’affare può sbloccarsi anche grazie alla volontà dei bianconeri di privarsi, in maniera definitiva, del giovane talento che non rientra nei piani di Max Allegri.

Dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders, Noah Okafor e Samuel Chukwueze, il Milan è pronto a mettere a segno un nuovo colpo. Il giocatore può arrivare dalla Juventus: ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di calciomercato con i bianconeri pronti a cedere il giocatore che è finito fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri che ha deciso di metterlo alla porta. Giuntoli è a lavoro per cederlo in questa sessione estiva 2023. I rossoneri sono pronti ad approfittare con Moncada e Furlani in azione per portarlo al Milan.

Calciomercato Milan: colpo dalla Juventus

Grandi manovre in casa Milan con la società pronta a chiudere un altro colpo per Stefano Pioli. Dopo aver definito sette operazioni, ai rossoneri manca davvero poco per sistemare la rosa che quest’anno sarà ancora più ampia e competitiva.

Le priorità del Milan sono chiare: nel mirino c’è sempre un centrocampista ed un attaccante. Inoltre si proverà a chiudere anche per un difensore centrale, che dovrà sostituire Gabbia che è andato al Villarreal in prestito, e due nuovi terzini uno a destra ed un altro a sinistra.

Per quanto riguarda il ruolo di vice Theo Hernandez, la dirigenza ha messo nel mirino il giocatore bianconero. Furlani e Moncada sono pronti a prelevare dalla Juventus e a portare al Milan Luca Pellegrini.

Luca Pellegrini al Milan, ultime notizie di calciomercato

Dopo il prestito alla Lazio, il giocatore è tornato in bianconero. La dirigenza sta lavorando per trovargli una nuova destinazione. L’obiettivo di Giuntoli è cederlo a titolo definitivo. Come rivelato da Sportitalia, sulle tracce del terzino oltre a Lazio e Nizza c’è anche il Milan . Nonostante il calciatore avesse dato priorità ai biancocelesti, per il momento il club di Lotito non s’è fatto vivo per acquistare Pellegrini che sta valutando la proposta del Milan. Nelle ultime ore sono andati in scena dei lunghi colloqui tra le due società per capire la fattibilità dell’operazione. La dirigenza, intanto, sta lavorando per vendere Ballo Touré che non rientra nei piani di Pioli. Nel ruolo di terzino sinistro, il tecnico preferisce puntare su un altro giocatore come Luca Pellegrini. Il classe 1999 dovrà decidere presto il suo futuro.