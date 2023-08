Milan, cambia il mercato: è definitivamente sfumato, va in Premier

Ribaltone inaspettato nel calciomercato del Milan, che si trova ora costretto a cambiare completamente i suoi piani in questi ultimi intensi giorni di sessione.

Una delle tante piste che il diavolo stava seguendo per completare e rinforzare la rosa di Stefano Pioli è infatti definitivamente sfumata in queste ore. Dopo settimane di trattative, il Milan si è trovato costretto ad abbandonarle perché il giocatore avrebbe preferito non rimanere in Serie A e trasferirsi altrove in questo calciomercato, così da provare una nuova esperienza in carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, in serata è arrivata proprio la fumata bianca per il trasferimento del giocatore in Premier League. Definiti gli ultimi dettagli il ragazzo nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche per poi legarsi al suo nuovo club, costringendo difatti il Milan, come detto, a cambiare le proprie strategie di mercato, prossimo alla chiusura.

Calciomercato, beffa Milan: va in Premier, c’è l’accordo

Non arrivano di certo buone notizie dalle parti di Casa Milan per quanto concerne il calciomercato in entrata del diavolo. Stando infatti a quanto riportato in serata da TMW, uno degli ultimi obiettivi che il Milan stava seguendo per questa sessione estiva di trasferimenti sarebbe definitivamente sfumato.

Per il giocatore Furlani e Moncada hanno fatto il possibile, ma forse al club rossonero è mancato l’affondo decisivo per riuscire a strapparlo alla concorrenza. Le trattative alla fine sono risultate essere più complicate del previsto, e considerata anche il mancato snellimento di quel reparto di campo con una cessione, il Milan ha alla fine deciso di lasciare la presa per il giocatore difatti lasciandolo andare in Premier League.

Come riportato infatti dalla suddetta fonte, in serata è scattato il semaforo verde per il trasferimento di Nicolas Dominguez dal Bologna al Nottingham Forrest in questo calciomercato. Il centrocampista argentino saluterà la Serie A per l’Inghilterra dopo che fra le parti sono stati raggiunti tutti gli accordi del caso.

Milan, Nicolas Dominguez al Nottingham: cifre e dettagli

Niente da fare per il Milan, Nicolas Dominguez alla fine si trasferirà al Nottingham Forrest in questo calciomercato. Nonostante il diavolo ci abbia provato fino all’ultimo, l’argentino ha alla fine ceduto al fascino della Premier League.

Raggiunti in serata tutti gli accordi fra i due club, Nicolas Dominguez sarà in Inghilterra già domani, per svolgere prima le visite mediche per poi firmare un contratto che lo legherà al Nottingham Forrest fino al 2028. Al Bologna andranno invece ben 15 milioni di euro.

Sfuma Dominguez, cambia il mercato del Milan

Con Dominguez al Nottingham Forrest cambiano le strategie di mercato del Milan in questi ultimi giorni. A fronte di questa “beffa”, infatti, il diavolo schermerà ogni possibile uscita di Rade Krunic, che in attesa del ritorno di Bennacer rimane la prima scelta di Stefano Pioli per il ruolo di mediano.

Insieme al bosniaco rimarrà al Milan anche il giovane Yacine Adli, che provato proprio da vice Krunic, sarà il sesto centrocampista del diavolo per questa stagione.