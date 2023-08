Ribaltone PSG: “Voglio andare lì”, sarà addio

Gli ultimi giorni di calciomercato in casa Paris Saint Germain saranno particolarmente movimentati. In una recente intervista, infatti, la stella francese è uscita allo scoperto svelando la sua volontà di cambiare -subito- area.

Dichiarazioni forti che spiazzano i tifosi ma che da un lato bisognava aspettarsi per tutta quello successo nel corso di questa estate, che aveva dato il via ad una vera e propria telenovela. Dalle notizie degli ultimi giorni si credeva che questa alla fine si fosse conclusa con la permanenza del giocatore in rosa per almeno un altro anno, ma a quanto pare l’ultima parola è spettata a lui, le cui intenzioni sono completamente diverse rispetto a quelle di cui si è parlato.

Ad oggi mancano solo 72 ore alla fine del calciomercato, e l’impressione è che alla fine ad avere la meglio sarà proprio l’attaccante francese, le cui richieste potrebbero a questo punto essere accontentate anche nelle prossime ore.

Calciomercato PSG: “Voglio andare lì”, le ultime

La stella francese nelle ultime ore è uscita allo scoperto, stravolgendo completamente i piani del Paris Saint Germain in questo calciomercato. Da tempo si sapeva della volontà del giocatore di cambiare area, ma mai nessuno si sarebbe aspettato che prima o poi sarebbe uscito allo scoperto di questa maniera.

Ovviamente a sentire certe dichiarazioni i tifosi non l’avranno di certo presa bene, ma d’altro canto bisognerebbe rispettare comunque la scelta di un ragazzo intenzionato a compiere un importante salto di qualità in carriera, che potrebbe garantirgli scenari nuovi e vincenti. Ora bisognerà capire come il tutto si potrebbe evolvere nelle prossime ore, col Paris Saint Germain di Luis Enrique in tutto questo immobile a studiare la strategia migliore per uscire bene da questa situazione che, alla fine, altro non potrebbe che andare a suo favore.

Si prospettano dunque essere particolarmente intensi questi ultimi giorni di calciomercato, soprattutto sull’asse Francoforte-Parigi, dato che ai microfoni di Sky Sport DE Kolo Muani è uscito una volta e per tutte allo scoperto confessando la sua volontà di diventare un nuovo giocatore del PSG.

Kolo Muani esce allo scoperto, vuole il PSG: l’annuncio

Ai microfoni di Sky Sport DE Kolo Muani ha difatti chiesto all’Eintracht Francoforte di essere ceduto al Paris Saint Germain in questo calciomercato. Dopo aver perso Lindstrom, venduto al Napoli, il club tedesco difficilmente si priverà di un’altra sua stella, la cui volontà è però abbastanza chiara.

Kolo Muani ha infatti detto: “Devo molto all’Eintracht, ho sempre dato tutto per il club, ma non è un segreto che ho ricevuto un’importante offerta dal PSG. Voglio andare a Parigi, è un’opportunità unica per me, e l’ho anche riferito alla dirigenza, che spero mi lasci andare”.

Kolo Muani spinge per il PSG, ma la trattativa è complicata

Kolo Muani spinge per trasferirsi al PSG, ma ad oggi la trattativa fra i due club è complicata. Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, nelle scorse ore l’Eintracht avrebbe rifiutato l’ennesima offerta presentata dai parigini per il francese, arrivando a chiedere per l’ex Nantes addirittura 100 milioni di euro.

Nonostante l’intervista a Sky Sport DE, l’impressione è che di questo passo Kolo Muani possa rimanere a Francoforte almeno per un’altra stagione, ma da qui al prossimo 31 di agosto tante cose possono cambiare, con la volontà del giocatore che potrebbe giocare alla fine un ruolo più che decisivo nelle trattative.