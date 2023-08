Torna subito in Serie A: lo prende una neopromossa

Oramai ai margini del progetto tecnico del suo attuale club, il giocatore è pronto a preparare le valige e tornare subito in Serie A in questo calciomercato. Forte della sua più che positiva ultima esperienza in Italia, insieme al suo entourage il centrocampista starebbe valutando la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera.

Essendo comunque un giocatore di un certo calibro, il suo nome è stato al momento accostato a diversi club italiani importanti nel corso di questo calciomercato, ma ad oggi quello più vicino ad un suo ingaggio è addirittura una neopromossa.

La dirigenza con quest’operazione dimostrerebbe ancora di più l’ambizione della società, che con la campagna acquisti messa in atto quest’estate, che si potrebbe concludere per l’appunto con questo ultimo interessante acquisto, potrebbe provare a puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza, anche perché le qualità per farlo ci sono tutte.

Calciomercato, la neopromossa piazza il colpo: torna in Serie A

Ovviamente la scena in questo calciomercato è stato preso dalle varie Milan, Inter, Napoli e Roma, ma anche le neopromosse hanno, nel loro piccolo, fatto delle campagne acquisti all’altezza delle Serie A, con una in particolare che avrebbe dimostrato tutta la sua ambizione puntando a giocatori di un certo calibro e dai nomi importanti.

Il lavoro della dirigenza di questa storica società italiana appena tornata in massima serie non si sarebbe però ancora accontentata, dato che in queste ultime ore sarebbe uscita una suggestione che ha letteralmente fatto impazzire la piazza. Per andare a completare e rinforzare la mediana del mister in vista del proseguo di questa stagione, iniziata comunque discretamente, il club avrebbe deciso di puntare su un profilo che conosce molto bene la Serie A, e che nella passata stagione l’ha anche vinta da protagonista, collezionando ben 40 presenze in maglia Napoli.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, dopo il colpo Malinosvkyi, il calciomercato nostalgico del Genoa non si sarebbe fermato a questo, dato che il Grifone avrebbe avviato nelle scorse ore i contatti col Tottenham per Tanguy Ndombele.

Il Genoa sogna Ndombele: contatti in corso

Dopo Malinosvkyi e Retegui il Genoa starebbe lavorando per mettere a segno un altro colpo da 90: ovvero il ritorno in Serie A di Tanguy Ndombele. In uscita dal Tottenham perché fuori dai piani di Postecoglu, il centrocampista francese ex Napoli potrebbe essere il terzo rinforzo di lusso dell’estate di calciomercato del Grifone.

Dalle parole ai fatti, però, la strada è lunga, ed al momento bisogna essere realisti, visto che le trattative sono abbastanza complicate. La speranza del Genoa è però l’ultima a morire, come confermato anche dai contatti avviati proprio in queste ore col Tottenham per capire la fattibilità di quest’operazione, qualsiasi sia la formula.

Calciomercato Genoa: difficile convincere Ndombele

Forse l’ostacolo principale in queste trattative per il Genoa è rappresentato proprio da Tanguy Ndombele. Gianluca Di Marzio, sul proprio profilo Instagram, dice proprio che “non farà facile convincere il giocatore”, forse perché non -ancora- convinto di dover ridimensionarsi leggermente.

Prima di approfondire i dialoghi col Tottenham il Grifone ha dunque prima da che strappare l’okay al trasferimento di Ndombele, che potrebbe iniziare seriamente a pensare di sbarcare in Liguria solo qualora questa dovesse rappresentar essere l’ultima -o addirittura unica- soluzione per evitare di rimanere rilegato in tribuna per una stagione intera.