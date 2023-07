Calciomercato Milan, colpo dal Bayern: affare da 30MLN

Dopo Loftus-Cheek il Milan è pronto a chiudere un altro colpo importante in entrata in questo calciomercato. I rossoneri stanno infatti insistendo per far sbarcare in Serie A un talento del Bayern Monaco.

Il club bavarese non ha però alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore la cui volontà, però, potrebbe andare ad intaccare i piani della società. Il ragazzo ha infatti dichiarato di voler andare via per trovare maggiore continuità altrove, ed il Milan rappresenta essere la destinazione migliore per il proseguo della sua carriera, come confermato anche dal fatto che lo stesso giocatore avrebbe già dato il suo okay al trasferimento in rossonero.

L’operazione in questione, però, sarebbe tutt’altro che economica per il Milan, visto che si parla ddi cifre che si aggirano addirittura attorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, occhi in casa Bayern: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo aver ufficializzato la cessione di Sandro Tonali è immerso completamente nel lavoro per regalare a Stefano Pioli altri rinforzi dopo Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek. C’è bisogno però di lavorare con calma e con attenzione, anche perché, stando alle ultime notizie, il club rossonero dovrà praticamente andare ad operare i tutti i reparti del campo esclusa la porta.

A fronte di questo sono tanti i nomi interessanti che Moncada e Furlani starebbero seguendo in questi giorni, molti dei quali già usciti fuori altri, invece, lì pronti ad essere svelati. Nelle ultime ore, però, ha conquistato particolare quota nelle preferenze dei due dirigenti del Milan il giocatore del Bayern Monaco, giovane prospettiva del calcio europeo che risponde all’identikit del rinforzo ideale per la formazione di Stefano Pioli.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, dopo i primi approcci degli scorsi giorni, il Milan avrebbe iniziato a fare sul serio per Ryan Gravenberch in questo calciomercato. I rossoneri, infatti, avrebbero contattato direttamente il Bayen Monaco per chiudere informazioni sul giocatore, di cui Thomas Tuchel non vorrebbe però privarsene.

Milan all’olandese, occhi su Gravenberch: la richiesta del Bayern

Dopo Reijnders il Milan avrebbe messo gli occhi su un altro giovane e promettente centrocampista olandese, Ryan Gravenberch. Attualmente in forze al Bayern Monaco, dopo l’ultima deludente stagione, nella quale è stato davvero poco preso in considerazione, il classe 2002 avrebbe espressamente chiesto al club tedesco di cambiare area per trovare miglior fortuna altrove. Il Milan rientra nelle possibili destinazioni, ma il Bayern non ha alcuna intenzione di svendere il ragazzo.

Stando alle ultime notizie, infatti, per cedere Gravenberch in questo calciomercato, il club campione di Germania chiede almeno 30 milioni di euro, cifra che il Milan sarebbe disposto a trattare sedendosi al tavolo con i dirigenti del Bayern Monaco.

Milan: su Gravenberch c’è la concorrenza di una storica rivale

Il Milan studia il colpo Gravenberch, ma i rossoneri hanno da che muoversi, ed anche in fretta, per anticipare la concorrenza di una storica rivale. Stando alle ultime notizie, infatti, sul giovane centrocampista olandese ci sarebbe forte anche il Liverpool di Jurgen Klopp, club che non avrebbe alcun problema a sborsare i 30 milioni chiesti dal Bayern Monaco a differenza del club meneghino.